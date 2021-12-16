Николаев имеет реальный шанс на восстановление судостроительных позиций.

Об этом в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ» рассказал генеральный директор судостроительной компании Smart Maritime Group, в состав которой входит Николаевская верфь (бывший ЧСЗ), Дмитрий Красников.

Дмитрий Красников

По словам Дмитрия Красникова, сейчас не лучшее время для судостроения в целом, однако Николаев сохранил потенциал для выполнения крупных заказов в будущем. Причем для этого уже не потребуются такие огромные территории под производственные площадки, как это практиковалось при СССР.

После 2011-2012 годов, на которые пришелся один из пиков судостроения в мире, сегодня спрос в отрасли снизился более чем вдвое. С 2012 года произошло насыщение рынка судами, следующий подъем спроса ожидается в перспективе 8-10 лет не ранее.

Об этом говорят также результаты исследования, проведенного глобальным консалтинговым центром Roland Berger, аналитическим центром Clarkson Research (Великобритания) и датской инвестиционной компанией Danish Ship Finance.

Исследование провели в текущем году, по заказу Smart Maritime Group. Эксперты констатируют, что сегодня на мировом рынке судостроения продолжают доминировать Китай, Южная Корея, Япония и с недавнего времени Турция. Они удерживают лидерство не в последнюю очередь благодаря государственным программам поддержки и развития отрасли. Комплексные и всесторонние отраслевые стратегии разработанные в этих странах, включают в себя субсидирование, предоставление госгарантий, льготную поддержку в налоговой и финансовой сферах, стимулирование внутреннего спроса и экспорта продукции судостроения и прямые дотации в эту сферу.

В 2019 году Китай построил 809 судов общей грузоподъемностью (DWT) в 38 миллионов тонн, Южная Корея — 468 судов (DWT = 32,6 миллиона тонн), Япония — 236 судов (DWT = 24,9 миллиона тонн).

Гигантов судостроения пытается догнать Европа. Несмотря на то, что европейское судостроение с 2008 года сократилось в 3 раза, для Smart Maritime Group европейский рынок сейчас является приоритетным.

Сегодня SMG продолжает развивать судостроение не только в Херсоне, но и на площадке своей Николаевской верфи. Здесь он является одним из резидентов индустриального парка NAVAL PARK — большого проекта по созданию логистического хаба на территории бывшего ЧСЗ.

Для справки:

C 2016 года инвестиционная группа Smart Holding реализует проект создания логистического хаба на промышленной площадке бывшего ЧСЗ. Проект реализуется в формате индустриального парка с акцентом на грузоперевалку продукции аграрного сектора и металлоконструкций. Оператором парка является ООО «Наваль Парк».

В рамках проекта будут созданы условия для интеграции производств с возможностью последующего экспорта продукции, а также импорта товаров в Украину.

Концепция парка предусматривает зонирование площадки в 200 га на агропромышленный, промышленный, логистический, портовый и офисный кластеры.

Предполагается также строительство собственной железнодорожной станции с дополнительным въездным электрифицированным ж/д путем.

Реализация проекта позволит снизить нагрузку грузового транспорта на автомобильные дороги Николаева и обеспечить городу создание до 5 тысяч рабочих мест.

В январе Николаевская верфь планирует спуск на воду баржи, построенной в Николаеве. Помимо этого, на николаевской площадке ремонтируется по несколько судов в месяц

По словам Дмитрия Красникова, на сегодняшний день эффективные и современные верфи работают в Восточной Европе, Турции. Развиваются, имеют постоянные заказы, обеспечивают рабочими местами и налогами те регионы, в которых находятся.

Ключевое отличие в этом плане Украины от Восточной Европы и Турции — это отсутствие у отечественного судостроителя доступного финансового ресурса и стимулирующей политики государства.

Специфика судостроения заключается в длинных и дорогих контрактах. К примеру, стоимость одного судна класса «река-море» составляет от 10 миллионов долларов. Срок постройки такого судна — полтора года. То есть, если у компании одновременно в работе серия из трех судов, ей необходимо иметь кредитную линию на уровне минимум 20-30 миллионов долларов.

В этом вопросе ключевую поддержку, в частности в Турции, оказывают госпрограммы, позволяющие верфям привлекать кредиты на приемлемых и, главное, стабильных условиях.

В Украине таких программ нет, пользование кредитами в украинских банках однозначно обрекает верфи на неконкурентноспособность и, как следствие, банкротство.

Имея относительно недорогое финансирование и правительственную поддержку сегодня у Украины забирают заказы Польша, Чехия и Хорватия.

Однако, учитывая, что в Украине, в том числе и в Николаеве, сохранилась хорошая база подготовки профильных специалистов судостроительного дела, страна имеет шансы на быстрый старт, разумеется при создании государством соответствующих условий для роста отрасли. Однако зарабатывать николаевским судостроителям нужно уже сейчас и постоянно. Поэтому сегодня они продолжают находить себе применение не в родном городе, а на европейских вервях.

Дмитрий Красников акцентировал внимание на том, что судостроительные компании и отраслевые объединения годами доносят до правительства необходимость определения и реализации стратегии развития судостроительной отрасли в Украине. Однако единственной реакцией на эти просьбы пока являются только слова поддержки на уровне депутатов Верховной Рады.

Дмитрий Красников привел яркий пример государственной «поддержки» судостроительных компаний, когда Верховная рада обеспечила налоговыми льготами только государственные верфи, а частные — игнорировала. Стоит отметить, что во всем мире верфи, которые используют большие территории для размещения своих мощностей или освобождены от оплаты за землю или имеют льготное налогообложение.

К примеру, в той же Турции государство финансово поддерживает верфи в вопросах приобретения земли и расширения инфраструктуры.

Не менее важным является вопрос и внутреннего водного транспорта. С этого года Украина полностью открыла внутренние артерии для иностранных судов при том, что в других странах существуют механизмы защиты и ограничения работы «иностранного флага» на внутренних каботажных перевозках.

Что касается развития судостроения в самом Николаеве, оно, в большой мере, тесно связано с территорией бывшего ЧСЗ и с тем, насколько быстро и успешно произойдет запуск индустриального парка «NAVAL PARK». Ведь его резидентами могут стать и предприятия, обеспечивающие услугами судостроительные верфи.

Диалог о развитии Николаева за счет судостроительных и логистических проектов с местным самоуправлением, Дмитрий Красников охарактеризовал как сложный, а отношение к бизнесу — потребительское.

— Диалог с местным самоуправлением очень сложно проходит, потому что местное самоуправление, я их тоже пониманию, у них бюджеты — им нужны налоги. Это самое главное, что их интересует. Причем в краткосрочной перспективе. Мне кажется, что нужно рассматривать не только землю (налог на землю — прим. ред.), тут надо рассматривать более комплексно, потому что мы не только перечисляем налоги на землю, мы перечисляем налоги и сборы с заработных плат, — рассказал Дмитрий Красников.

В прошлом году Smart Maritime Group перечислило более 50 млн грн налогов в бюджеты всех уровней. В этом году компания планирует пополнить государственную и местную казны более чем на 65 млн грн.

— Поэтому, когда смотрят на нас просто как на поставщика налогов — это одно. Но хочется спросить, а что сделала местная власть за те миллионы, которые мы перечислили? — подчеркнул Дмитрий Красников.

Возвращаясь к теме развития судостроения в Украине, затронули вопрос территориального распределения мощностей. Хватит ли места в индустриальном парке NAVAL PARK для Николаевской верфи, учитывая, что парк на своих 200 га планирует разместить пять кластеров и новую железнодорожную станцию. Директор SMG подчеркнул, что современные, высокотехнологичные верфи не требуют огромных территорий, и следуя мировому опыту Николаевская верфь также прошла путь концентрации производства что позволило максимально оптимизировать процессы и повысить эффективность производства. Сегодня будучи резидентом парка верфь занимает 10 га, при этом существующие мощности позволяют выполнять контракты любой сложности.

А при должной господдержке и содействии местных властей судостроению в Николаеве быть. Хорошим примером тому является опыт существования с 2001 по 2005 год свободной экономической зоны «Николаев», когда небольшие налоговые льготы дали значительный рост производства в украинском судостроении.

Для справки: SMG — судостроительная компания с верфями в Херсоне и Николаеве, являющаяся составной частью большого холдинга: Smart Holding, играющего одну из определяющий ролей в экономике страны.

Напомним, директор «Smart Maritime Group» Красников рассказал, как будет развиваться судостроительный кластер «Наваль парка».