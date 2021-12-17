Госбюджет-2022 необходимо незамедлительно скорректировать в части увеличения зарплат служащим ведомств, входящих в систему МВД, иначе в следующем году будет массовый кадровых отток специалистов.

Об этом экс-глава МВД Украины Арсен Аваков написал в своем Телеграм-канале.

— Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Госпогранслужба, Госмиграционная служба – пять центральных органов исполнительной власти (ЦОВВ), находящихся в координации министра внутренних дел Украины. Пять «китов», на которых держится внутренняя безопасность страны, покой граждан, борьба с преступностью и помощь в случае беды или стихийного бедствия. Если государство хочет обеспечить своим гражданам качественный сервис безопасности, оно обязано создать достойные условия для службы – предоставить технику, технологии, материальное обеспечение. И, – в первую очередь! – гарантировать людям, несущим службу, достаточные социальные гарантии, уважение и мотивацию! Нужно незамедлительно скорректировать бюджет страны в части, как минимум, поднятия заработной платы рядовым и офицерам, — отметил Арсен Аваков.

Арсен Аваков подчеркнул, что это является задачей главы МВД, который должен представлять и защищать бюджет своего ведомства.

— Или не защищает. Или ему не позволяют защищать. И тогда, согласно новому Государственному бюджету Украины, госслужащий без погонов и в теплом кабинете будет получать в среднем на 2000 гривен больше, чем спасатель, полицейский, нацгвардеец и пограничник, который служит Украине без выходных и праздников, рискует жизнью, несет службу в зоне ООС... Это крайне тревожная тенденция. Это безусловное непонимание базовых процессов несения службы в МВД. Такая политика неминуемо приведет к массовому оттоку людей из правоохранительной системы. Причём, уйдут лучшие, те специалисты, которые без особого труда найдут себе место в частном секторе с куда лучшими зарплатами, — отметил экс-министр.

При этом он добавил, что «история много раз подтверждала, что общество, которое не уважает свою армию, обречено на то, чтобы кормить чужую».

— В приложении к нынешней политике ее можно перефразировать так: если государство не хочет содержать полицию и быть готовым к сдерживанию чрезвычайных ситуаций, правила на улице будет устанавливать криминал и стихия! Действовать нужно сегодня, господа в парламенте и в министерстве. Потери будут слишком велики! — подытожил Арсен Аваков.

15 июля Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.