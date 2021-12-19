Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро, средства направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

— Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем для экономического восстановления и развития в размере 300 миллионов евро для Украины, — говорится в релизе.

Отмечается, что выделенные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Напомним, о планах Всемирного банка предоставить Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности ранее сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.