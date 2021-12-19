В связи с дефицитом угля Луганскую теплоэлектростанцию переведут с угля на газ.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Украины 18 декабря.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отмечается, что это связано с отсутствием иной возможности обеспечить достаточный запас топлива для работы станции из-за блокировки поставок Россией угля железнодорожным путем. Использование такого варианта на других ТЭС в Украине пока не планируется, добавили в ведомстве.

Для реализации этого решения правительство дало поручение профильным ведомствам разработать механизм замещения угля на ТЭС, говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что электростанция будет работать на газе до тех пор, пока запасы прежнего топлива для ее обеспечения не станут достаточными.

— Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации, — отмечается в сообщении Минэнерго.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена. По его словам, за последние недели Украина увеличила запасы угля на 100 тысяч тонн и продолжит наращивать их, примерно, на 300 тысяч тонн в месяц.

Ранее сообщалось, что вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.