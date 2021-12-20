Издание Forbes провело собственные расчеты и предположило, что активы Святого Николая можно оценить в 815 миллионов долларов, что делает его одним из богатейших украинцев.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Для начала журналисты привели среднюю стоимость на сладости.

— Чаще всего Святой Николай кладет детям под подушку подарки – сладости и игрушки. Непослушные дети получают вместо подарков розги. В Украине, по подсчетам Forbes, в декабре 2021 года подарки от святого получат более 7 млн детей, а их средний чек составит $20. В Польше, хотя детей и меньше, около 6 млн, подарки обойдутся Николаю дороже: средняя цена – $37 <…> Кроме Польши и Украины, упоминания о Святом Николае можно найти и в некоторых других восточноевропейских странах, например, в Хорватии, Чехии и Венгрии. Но там он неосновной герой зимних праздников. В итоге, на подарки украинским детям уйдет около $143 млн, а польским – $212 млн, — из оценки журналистов.

Затем в Forbes оценили предприятия, на которых Святой Николай мог бы производить подарки.

— В расчете состояния, кроме цены подарков, также учитываются заводы Николая, которые способны обеспечить производство подарков, – в равной степени игрушек и сладостей. Для расчета возможной средней оценки завода по производству сладостей Forbes проанализировал финансовые показатели публичных кондитерских компаний: Ezaki Glico Co, Bourbon Corp, Orkla, Morinaga & Co и Cloetta. Для сравнительной оценки игрушечного завода Forbes учел котировки семи публичных компаний: Mattel, JAKKS Pacific, Hasbro, Toys R Us ANZ, Build-A-Bear Workshop, Funko, Spin Master. Активы Святого Николая имеют дисконт за непубличность, но в то же время увеличивающий коэффициент за бережное отношение к окружающей среде, так как ни одного сообщения об их вреде не зафиксировано. Выручка каждого могла бы быть около $177 млн. В итоге, капитализация кондитерского завода Святого Николая – $167 млн, а игрушечного – $289 млн, — разъяснили методику в издании.

Недвижимость оценили значительно скромнее и вывели все под общий знаменатель.

— Состояние Святого Николая – $815 млн. Оно состоит из: подарки детям в декабре 2021 года – $354 млн; мощности по производству игрушек – $289 млн; мощности по производству сладостей – $167 млн; недвижимость – $5 млн. Этого хватило бы, чтобы попасть на 10 место в список богатейших Украины, который Forbes опубликовал в мае 2021 года, — подытожили в бизнес-издании.

Как сообщалось, самый богатый человек мира, основатель компаний SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции автокомпании еще на 930 миллионов долларов.