Издание Forbes провело собственные расчеты и предположило, что активы Святого Николая можно оценить в 815 миллионов долларов, что делает его одним из богатейших украинцев.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Для начала журналисты привели среднюю стоимость на сладости.

Затем в Forbes оценили предприятия, на которых Святой Николай мог бы производить подарки.

— В расчете состояния, кроме цены подарков, также учитываются заводы Николая, которые способны обеспечить производство подарков, – в равной степени игрушек и сладостей. Для расчета возможной средней оценки завода по производству сладостей Forbes проанализировал финансовые показатели публичных кондитерских компаний: Ezaki Glico Co, Bourbon Corp, Orkla, Morinaga & Co и Cloetta. Для сравнительной оценки игрушечного завода Forbes учел котировки семи публичных компаний: Mattel, JAKKS Pacific, Hasbro, Toys R Us ANZ, Build-A-Bear Workshop, Funko, Spin Master. Активы Святого Николая имеют дисконт за непубличность, но в то же время увеличивающий коэффициент за бережное отношение к окружающей среде, так как ни одного сообщения об их вреде не зафиксировано. Выручка каждого могла бы быть около $177 млн. В итоге, капитализация кондитерского завода Святого Николая – $167 млн, а игрушечного – $289 млн, — разъяснили методику в издании.