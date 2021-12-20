По итогам работы управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета в период с 1 января по 1 декабря в бюджет Николаева перечислили 1 миллион 813 тысяч 76 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАСКа.

Указанная сумма — штрафы, уплаченные по результатам проведенных управлением проверок по соблюдению законодательства в сфере регулирования градостроительной деятельности.

— Несмотря на карантинные ограничения, управление не прекращает принимать меры по осуществлению архитектурно-строительного контроля и требовать от застройщиков соблюдения строительных норм и правил. Следует отметить, что приоритетным направлением работы управления является защита интересов территориальной общины, которая достигается путём выявления, предотвращения и устранения установленных нарушений в сфере строительства. Кроме того, результатом деятельности управления является наполнение местного бюджета Николаева. Также показателем эффективности работы управления является большой процент судебных дел, по результатам рассмотрения которых постановления о привлечении субъектов градостроительства к ответственности признаны законными и обоснованными, — сказано в сообщении.

Напоминаем, что обращения о нарушении градостроительного законодательства Украины необходимо направлять на адрес управления: г. Николаев, ул. Херсонское шоссе, 48/8, электронный адрес: dabimk@mkrada.gov.ua.

На официальном сайте Николаевского городского совета указаны: режим работы управления, контактные номера, а также образец заявления.

Ранее в ГАСКе Николаева рассказали о порядке обращения к ним по факту незаконных застроек.