В Новый год каждый ребенок мечтает о волшебстве и чудесах. Малыши, которые вынуждены каждый день бороться с тяжелыми заболеваниями, ждут чуда сильнее, чем все остальные дети. Среди них 3-летний Дима Жадан из Николаева, которому срочно нужны деньги на дорогостоящий укол «Золгенсма».

У Димы тяжелое генетическое заболевание — СМА — спинальная мышечная атрофия, из-за которой постепенно все мышцы малыша перестают функционировать и вместе с этим погибает и сердечная мышца.

В основе этой болезни лежит поломка гена. Болезнь со временем отнимает возможность ходить, сидеть, глотать, а затем и дышать. В нашей стране такой диагноз — это приговор. Но лечение есть — препарат «Золгенсма» фармацевтической компании «Новартис». Один единственный укол способен заменить «поломанный» ген здоровым. Это останавливает болезнь и дает шанс на восстановление всех утраченных функций.

Укол «Золгенсма» внесен в Книгу Рекордов Гиннеса — как самое дорогое лекарство в мире — стоимость составляет 66 миллионов гривен. По протоколу компании производителя — укол можно сделать до максимального веса ребенка в 21 кг. Такая сумма не посильна для обычной николаевской семьи. И времени у Димы очень мало.

—Впервые за последние два года Димочка смог поднять на несколько секунд ручку и первый раз в жизни смог стать на ножки! Для нас - это огромная радость и большой потенциал! Это значит, что способности не утрачены! Они есть и их необходимо развивать! Именно поэтому, нам так необходим препарат Zolgensma. Чтобы стабилизировать состояние, остановить СМА и с уверенностью, без опаски, смотреть в будущее и работать над потенциальными возможностями Димочки, — отмечают родители мальчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дима Жадан 01.01.2018 (@help_zhadan_dima_)

Реквизиты для помощи:

⠀

Приват Банк 4731 2196 4227 5253 (гривна)

Приват Банк 4731 2196 3085 4697 (рубли) Zhadan Tetiana

Приват Банк 4731 2191 1799 9783 (евро)

Приват Банк 4731 2191 1799 9791 (доллар)

Монобанк 4441 1144 5410 8455

Счёт по Украине

IBAN: UA87305299000002620187020674O

Счёт 26201870206740

МФО 305299

РНОКПП 3233414287

Получатель Жадан Тетяна Володимирівна.

⠀

Польская карта злотые

Банк Santander Zhadan Tetiana

66 1090 1753 0000 0001 4696 6612

⠀

PayPal

https://www.paypal.me/DmytroSMA

⠀

Western Union:

Zhukova Kateryna /доверенное лицо

Ukraine Mykolaiv