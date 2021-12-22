В Николаевской области на Южно-Украинской АЭС 22 декабря стартовал испытательный запуск нового третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.

Об этом сообщает Укринформ.

— Сегодняшнее событие, без преувеличения, является историческим. Это ведь, во-первых, шаг к энергетической независимости Украины. А еще — это шаг к объединению энергосистемы Украины с энергосистемой Европы, — сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Специалисты утверждают, что после пуска третьего гидроагрегата мощность Ташлыкской ГАЭС в генераторном режиме достигнет 480 МВт. Уникальность ТГАЭС и установленного на ней оборудования - в возможности маневрировать, покрывая пиковые нагрузки в юго-западной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, а также обеспечивать надежный базисный режим работы Южно-Украинской АЭС.

Гидроагрегаты ТГАЭС запроектированы для работы в 4-х режимах: турбинном, насосном, синхронном компенсаторе с насосным вращением и синхронном компенсаторе с турбинным вращением.

Ночью, используя избыточную электроэнергию, гидроагрегаты закачивают воду в верхний водоем. В час пик она сбрасывается вниз, добавляя киловатт в сеть. Таким образом, существует возможность оперативного реагирования в любое время суток, в частности, при аварии, обрыве ЛЭП.

Для соединения верхнего и нижнего (Александровское водохранилище) водоемов ТГАЭС в граните построены тоннели диаметром 7 метров и длиной 310 метров. Объем используемой воды составляет 3,01 млн кубических метров.

Ташлыкская ГАЭС, строительство которой началось еще в 1981 году, предназначена для покрытия пиковых нагрузок и заполнения ночных провалов, обеспечения аварийного и частотного резервов Объединенной энергетической системы Украины.