Во вторник, 28 декабря, «Лестер Сити» сыграет с командой «Ливерпуль» в 20-м туре Английской Премьер-Лиги. Игра состоится на Кинг Пауэр Стадиум - домашнем стадионе «Лестера».

На матч Лестер - Ливерпуль ставки можно сделать на сайте Parimatch.

На что обратить внимание, прежде чем делать ставку на матч, рассказывает букмекерская контора. Например, команда Ливерпуль выиграла 12 из последних 15 матчей и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Лестер Сити же на сегодняшний день находится на 9 месте в турнирной таблице чемпионата.

Международная холдинговая компания Parimatch больше 20 лет работает в сфере игорного бизнеса. Компания постоянно улучшает технологии предоставления услуг, а потому гарантирует надежность и безопасность, быстрые выплаты, круглосуточную поддержку клиентов семь дней в неделю, видеотрансляции событий, широкую линию для pre-match и live ставок, а также высокие коэффициенты.

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Одним из принципов работы букмеркерской конторы является безопасность и конфиденциальность, а потому могут не беспокоиться за свои данные и средства. Компания использует самые современные технологии для защиты информации и безопасности данных, а сайт защищен от взлома. Компания не передает третьим лицам личные данные пользователей.

Для того, чтобы начать играть и делать ставки, необходимо зарегистрироваться и создать свой аккаунт на сайте Parimatch. Для этого нужно всего лишь ввести свой номер телефона и придумать надежный пароль. Для начала игры необходимо также пополнить счет. Это можно сделать прямо на сайте с помощью кредитки или электронного кошелька.

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Как защитить свой аккаунт

Компания Parimatch рекомендует игрокам использовать надежные пароли для входа в личный аккаунт на сайте букмекерской конторы. Такой пароль должен состоять из более чем 8 символов, включать заглавные буквы, цифры и, что немаловажно, не содержать личных данных - фамилия, дата рождения или номер телефона.

Лучше не сообщать свой пароль никому, даже жене или другу. Также компания советует использовать разные для своих аккаунтов на различных ресурсах.

Не нужно делиться с кем-то паролем ко входу в аккаунт на Parimatch - так можно потерять деньги и доступ. А в случае, если есть подозрения, что ваш аккаунт взломали - специалисты советуют сменить пароль.