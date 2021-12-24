В Николаевской автошколе выдают фиктивные медицинские справки, которые изготовляет фирма, связанная с семьей советника главы Николаевского облсовета по вопросам медицины Михаилом Трофанюком.

Об этом говорится в журналистском расследовании проекта «Четвертая власть».

У каждого водителя должно быть водительское удостоверение, которое подтверждает, что человек может управлять автомобилем и что ему это позволяет здоровье, но в некоторых случаях такие справки — это фикция. Фиктивные медицинские справки, которые можно приобрести всего за несколько сотен гривен, способствуют тому, что за рулем иногда оказываются нездоровые люди.

Такую справку за 500 гривен предложили купить в автошколе «Светофор плюс» журналисту Ярославу Чепурному. Без этой справки в автошколе к обучению не допускают. Кроме него справку купили еще 23 слушателя группы. Параллельно журналист прошел медобследование и получил настоящую справку, которая по виду ничем не отличается от фиктивной.

Фиктивную справку изготовила фирма «ВВК-1». В Минздраве журналистам сообщили, что эта компания предоставляет медицинские услуги в области неврологии, офтальмологии, отоларингологии, терапии и хирургии в Николаеве по улице Флотская, 71. По этому адресу находится государственное учреждение Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Николаевской области. В медучреждении заверили, что эта фирма не предоставляет у них никаких услуг.

Фирма зарегистрирована по улице Садовой в селе Воскресенское недалеко от Николаева. Но по указанному адресу никакого медучреждения нет.

Журналисты выяснили, что владельцем и директором фирмы «ВВК-1» является Александр Куракин. Первым директором записан нынешний советник главы Николаевского облсовета по вопросам медицины Михаил Трофанюк, который с 2011 года по 2016 год был руководителем Территориального медицинского объединения Министерства внутренних дел Украины по Николаевской области.

Формально Михаил Трофанюк уже 10 лет не имеет отношения к фирме «ВВК-1», но она зарегистрирована в доме, который принадлежит ему. Нынешний владелец Александр Куракин родной дядя Трофанюка. Журналисты встретились с Михаилом Трофанюком и спросили о фиктивных справках.

— Эта фирма, я был ее первым директором, потому что думал тогда заниматься бизнесом. Потом ушел. Потом хотел дядя. Ничем не занимался абсолютно, — рассказал Михаил Трофанюк.

После этого советник главы Николаевского облсовета начал интересоваться, как эта справка оказалась у журналистов и снимал все на камеру телефона. Он пообещал выяснить, почему фирма уже 10 лет незакрыта и к кому могли попасть реквизиты. Также он пообещал позвонить журналистам и рассказать информацию, которую выяснит. Прошло больше месяца, но советник главы Николаевского областного совета так и не позвонил журналистам.

В Региональном сервисном центре МВД в Николаевской области также не рассказали, известно ли им, что выдаются водительские удостовирения людям, которые покупают медицинские справки. Руководитель центра Геннадий Погорелов даже не пустил журналистов в кабинет.

— Мы проверяем. Когда мы получили документ с автошколы, мы проверили по реестру. Если человек есть в реестре, значит это не может бить фиктивно. Мы фиктивных к экзамену не допускаем, — рассказал он.

В ответе на журналистский запрос, в главном сервисном центре МВД пояснили, что проверять медицинские справки не могут, потому что у них нет доступа к сайту Минздрава. В автошколе, где продали фиктивную справку, не смогли объяснить ситуацию. Директор автошколы заявил, что слышит о справках впервые.

В прошлом году водительские удостоверения в Николаевской области получили почти 20 тысяч человек. Неизвестно, сколько из ник купили справки. После выхода программы журналисты намерены обращаться в правоохранительные органы, чтобы те проверили деятельность разоблаченной в расследованиях фирмы и действия работников автошколы, а также выяснили, сколько компания за последние годы изготовила фиктивных медицинских справок и в чьи карманы шел поток этих незаконных средств.

Напомним, что в 2019 году Михаил Трофанюк написал заявление об увольнении с должности директора коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» — с ним не продлили контракт. Также он ранее работал помощником народного депутата Украины VIII созыва Александра Жолобецкого.