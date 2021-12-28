Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о передаче Феодосийского и Керченского морских портов в федеральную собственность России.
Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 28 декабря, пишет «Крыминформ».
— Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатного количества, трудового коллектива и так далее, — заявил Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что порты оккупированного Крыма не могут работать на полную мощность из-за опасений судовладельцев попасть под санкции и штрафы за заход на полуостров.
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о передаче Феодосийского и Керченского морских портов в федеральную собственность России.
Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 28 декабря, пишет «Крыминформ».
— Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатного количества, трудового коллектива и так далее, — заявил Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что порты оккупированного Крыма не могут работать на полную мощность из-за опасений судовладельцев попасть под санкции и штрафы за заход на полуостров.