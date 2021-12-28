Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о передаче Феодосийского и Керченского морских портов в федеральную собственность России.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 28 декабря, пишет «Крыминформ».

— Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатного количества, трудового коллектива и так далее, — заявил Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что порты оккупированного Крыма не могут работать на полную мощность из-за опасений судовладельцев попасть под санкции и штрафы за заход на полуостров.