В Мелитополе Запорожской области прошло официальное открытие ледовой арены, строительство которой началось в июне нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

— В июне 2021 года в Мелитополе началось строительство новой ледовой арены, а уже сегодня мы с радостью открываем ее двери! Это отличный результат и пример для других, как быстро и качественно создавать новые спортивные объекты с нуля и не превращать их в долгострои, — подчеркнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Обновленный объект спортивной инфраструктуры рассчитан на 500 зрительских мест и станет базой для четырех хоккейных команд. Здесь будут проводиться всеукраинские и международные соревнования, а также учебно-тренировочные сборы по олимпийским видам - шорт-треку, керлингу, конькобежному спорту, хоккею с шайбой, фигурному катанию.

Напомним, что летом 2016 года единственный николаевский ледовый каток «Гольфстрим» полностью разобрали, ликвидировав арены и купол.

В ноябре 2017 года в мэрии Николаева планировали построить ледовую арену в Парке Победы за 130 миллионов из бюджета города.

В декабре 2018 года в Николаеве представили проект возможной ледовой арены.