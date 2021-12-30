Стандартный холодильник предназначается для хранения большого количества продуктов и является бытовым прибором номер один в доме. Прежде чем сделать выбор, следует узнать, какие требования предъявляются к современным холодильникам, и учесть некоторые важные нюансы.

Рекомендации по выбору

Цены на холодильники зависят от:

фирмы производителя;

габаритов;

наличия дополнительных функций.

В идеале холодильник должен работать без большой затраты электроэнергии и при этом не издавать слишком много шума. Выбирать размеры этой бытовой техники следует в соответствии с количеством людей, проживающих в доме. Для небольшой семьи нет смысла покупать модели Side by Side, так как половина полок будет пустовать. Чаще всего холодильник устанавливается на кухне, из-за чего нужно обязательно учитывать величину площади этого помещения. Стандартными считаются модели с шириной и глубиной 60 см, но также есть холодильники с нестандартными размерами и холодильники, встраиваемые в кухонный гарнитур.

По количеству камер все холодильники делятся на двухкамерные, многокамерные и однокамерные. Однокамерный холодильник считается самым недорогим и потребляет малое количество энергии, но он рассчитан на небольшое количество пользователей. Четырехкамерные и трехкамерные модели обычно имеют нулевую камеру, морозильник и отсек с зоной охлаждения. Для большой кухни или большой семьи подойдет холодильник Side by Side, который относится к категории премиум-класса. Наиболее востребованными являются двухкамерные холодильники, имеющие хорошее соотношение цены и вместительности.

Охлаждение воздуха в холодильниках производится обычно фреоном или изобутаном, а по способу управления все холодильники делятся на электронные или электромеханические. Каждый производитель старается сделать так, чтобы его холодильники чем-то выделялись на фоне остальных. Например, современные модели холодильников торговой марки Electrolux отличаются интересным дизайном и имеют специальное антибактериальное покрытие, за счет чего обеспечивается дополнительная защита пищевых продуктов от плесневых грибков и бактерий.

Особенности эксплуатации

Правильное расположение оказывает влияние на потребление электроэнергии и функциональность холодильника. Не рекомендуется устанавливать холодильник вблизи батареи или других тепловых приборов. Если в холодильнике отсутствует система No Frost, необходимо самостоятельно регулярно проводить разморозку.

Поддержание правильного температурного режима поможет надолго сохранить блюда и продукты свежими, и избежать появления конденсата. По этой причине не рекомендуется ставить горячую или теплую еду в холодильник: нужно предварительно дать им остыть. Также не стоит перегружать камеры, чтобы охладительный механизм не изнашивался слишком быстро.

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