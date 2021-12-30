Американская компания Tesla отзывает сотни тысяч электромобилей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником и капотом.

Об этом сообщает Barron's со ссылкой на письмо Национального управления безопасностью движения на трассах США.

Компания сообщила о проблемах при открытии и закрытии багажника и капота в Model 3 2017-2020 годов производства и Model S 2014-2021 годов.

Tesla уточнила, что более чем в 355 тысячах электромобилях Model 3 могут быть повреждены провода камеры заднего вида при открытии и закрытии багажника. В еще почти 120 тысячах электрокарах Model S может оказаться смещенной защелка, закрывающая капот, что потенциально может привести к неожиданному открытию капота и мешать обзору водителя.

Оба дефекта увеличивают риски попадания в аварию, отмечается в письме. Tesla сообщила, что проведет инспекцию в автомобилях отзываемой партии и исправит обнаруженные дефекты.

Напомним, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало официальное расследование в отношении компании Tesla. Причина — водители могут играть в видеоигры во время движения автомобиля.