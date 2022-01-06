Внеочередные собрания акционеров государственных операторов систем распределения (ОСР) в лице АО «Николаевоблэнерго» и АО «Хмельницкоблэнерго» приняли решения о продаже госпредприятию «НАЭК «Энергоатом» 100-процентных долей в своих электроснабжающих компаниях.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщили оба оператора в системе раскрытия информации SMIDA, компании заключили с «Энергоатомом» соответствующие договоры купли-продажи долей в размере 100% в уставных капиталах своих ООО «Николаевская электроснабжающая компания» и ООО «Хмельницкэнергосбыт» соответственно – 6 декабря и 10 ноября 2021 года.

Согласно предварительному решению наблюдательного совета «Николаевоблэнерго» от 24 марта 2021 года, была утверждена рыночная (справедливая) стоимость доли общества размером 100% в уставном капитале ООО «Николаевская электроснабжающая компания», определенная ООО «КГ «Аналітик-Капітал», на сумму 105,1 миллионов гривен.

В свою очередь негосударственные миноритарные акционеры «Николаевоблэнерго» проголосовали на собрании акционеров 29 декабря против продажи «Энергоатома» электроснабжающих компаний, принадлежащих своим ОСР.

Во время собрания акционеров «Николаевоблэнерго» проголосовали «против» 43 миллиона 742 тысячи 784 акции, или 28,25% общего количества зарегистрированных для участия акций в размере 154 миллионов 790 тысяч 790 штук.

Ранее «Николаевоблэнерго» изъяли из перечня на приватизацию.