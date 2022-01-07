Цены на криптовалюту Bitcoin упали до самого низкого за последние несколько месяцев уровня.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, пишет Bloomberg.

Криптовалюта с начала недели подешевела с 47 тысяч долларов до 42 тысяч долларов за единицу. В последний раз биткоин столько стоил 26 сентября, а в ноябре подорожал до более чем 67 тысяч долларов.

Падение в цене происходит после того, как Федеральная резервная система США обнародовала протоколы декабрьского заседания, где отметили готовность ФРС повысить базовую процентную ставку раньше и быстрее, чем ожидалось.

Кроме этого, соучредитель поставщика продуктов и услуг цифрового финансирования JST Capital Тодд Моракис отметил, что цена биткоина может падать и на фоне протестов в Казахстане, где отключали интернет. Дело в том, что Казахстан — вторая страна в мире по «добыче» биткоина.

Напомним, что в декабре 2021 года стоимость Bitcoin за одни сутки снизилась с 57,4 тысячи долларов до 42,8 тысячи.