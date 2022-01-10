Госпредпрятие «Международный аэропорт «Борисполь» в 2021 году обслужил 9,4 миллиона пассажиров, из них 8,79 миллиона — пассажиры регулярных рейсов, 635,2 тысячи — нерегулярных.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом по сравнению с докризисным 2019 годом пассажиропоток восстановился на 62%.

За 2021 год аэропорт принял и отправил 75 854 рейса (из них 64 507 — международных и 11 347 — внутренних), что составляет 68,5% от показателей 2019 года.

— В 2021 году пассажиропоток аэропорта «Борисполь» по сравнению с 2020 годом восстановился на 83% или более чем на 4,2 миллиона пассажиров. Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями. Несмотря на активизацию штамма «Омикрон», заставившего ряд стран закрыть свои воздушные ворота, эксперты считают 2022 год периодом возобновления авиационного рынка, — сказал генеральный директор «Борисполя» Алексей Дубревский.

По его словам, на сегодняшний день 38 авиакомпаний работают с аэропортом, из них 9 авиакомпаний вышли на рынок впервые, из 117 существующих направлений — 12 новых.

Больше всего путешественников было в Турцию — 24% и Египет — 18%. В десятку направлений с крупнейшим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-Аль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарно доля путешественников в эти страны составила 52%.

«Объемы обслуживаемого груза в 2021 году достигли рекордных за последние четыре года 45 675 тонн, что на 8,7% больше грузопотока 2019 года. Объемы почты составили 6 828 тонн, что составляет 69,5% от показателей 2019 года», — добавили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Мотор Сич» начинает полеты из Киева в Николаев, с 16 января новые рейсы будут отправляться из Киевского аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны, — прим.) по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.