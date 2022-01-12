Рост мирового ВВП в 2022 году остановится на отметке 4,1% против 5,5% в 2021 году.

Об этом говорится в январском обзоре Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP), пишет ZN.ua.

Полгода назад ВБ прогнозировал рост мирового ВВП на уровн 4,3%.

На ухудшение прогноза повлияли продолжающиеся вспышки COVID-19, урезание бюджетных стимулов, проблемы с поставками, дестабилизация инфляционных ожиданий, неожиданные финансовые стрессы и возможные климатические катастрофы.

— В следующем году прогнозируется возвращение объемов производства и инвестиций в странах с развитой экономикой к уровню, существовавшему до пандемии, однако в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах они останутся заметно ниже, — отмечают эксперты банка.

Замедление роста прогнозируется в большинстве крупнейших экономик мира. В том числе в США, как ожидается, рост в текущем году замедлится до 3,7% с 5,6% в 2021 году, в Китае — до 5,1% с 8%, в еврозоне — до 4,2% с 5,2%.

Между тем ВВП Индии, согласно новому прогнозу, вырастет на 8,7% после ожидаемого подъема на 8,3% в 2021 году.

Власти развивающихся экономик сталкиваются с проблемами повышенного инфляционного давления и ограниченных возможностей бюджетов. В долгосрочной перспективе этим странам необходимо будет провести реформы, направленные на снижение зависимости от цен на сырьевые товары, сокращение неравенства и повышение готовности к кризисам, говорится в докладе.

Напомним, прогноз роста реального ВВП Украины на 2022 год ухудшен с 3,7% до 3,6%.