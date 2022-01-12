С 2015 года бренд Renault удерживает лидерство на украинском автомобильном рынке. 7 лет подряд лидирующие позиции Renault достигаются благодаря широкому модельному ряду надёжных и технологичных автомобилей, взвешенной ценовой политике, сильной дилерской сети, качественному сервису, а также передовым финансовым инструментам.

Renault - бесспорный лидер автомобильного рынка Украины с 2015 года.

По результатам 12 месяцев 2021* бренд Renault:

№1 на рынке легковых и коммерческих автомобилей (с долей рынка 14,01%).

2 модели Renault в ТОП-5 самых популярных моделей в Украине: Duster и Sandero.

№1 в корпоративном сегменте (с долей рынка 22,71%).

В 2021 году компания Renault в Украине продолжила удерживать лидерские позиции.

В Украине было продано 16 297 новых автомобилей Renault. По итогам 2021 рыночная доля Renault Украина составила 14,01% (суммарно легковые и коммерческие автомобили).

На протяжении 2021 года в Украине обновлялся модельный ряд Renault. Компания запустила серию новинок среди коммерческой техники и кроссоверов: летом - новую линейку коммерческих автомобилей Trafic фургон, Express и Express фургон, а также новый городской кроссовер Captur, осенью были представлены обновлённый кроссовер Duster и новый кроссовер Koleos.

Сразу две модели Renault вошли в ТОП-5 самых популярных моделей в Украине на рынке новых автомобилей: Duster (5 576 проданных авто) и Sandero (3 330 авто).

По итогам 2015-2021 годов бренд Renault - лидер по продажам корпоративным клиентам в Украине. Такие результаты достигнуты благодаря доверию многочисленных клиентов. Создание конкурентоспособного предложения на рынке корпоративных продаж, максимально адаптированного к пожеланиям клиентов, а именно юридических лиц любой формы собственности (от представителей малого и среднего бизнеса до крупных украинских и международных компаний, а также лизинговых компаний и государственных структур) – это один из приоритетов АО “Рено Украина”.

Семья дилерских центров Renault крепнет и растет. В течение 2021 года были открыты 2 новых дилера в городах Умань и Суммы, а также сервис-партнер в г. Дрогобыч. В октябре в Киеве был открыт концептуальный центр «Виннер Оболонь» по новейшим стандартам. В Украине насчитывается 40 центров Renault и в этом году компания продолжит развивать дилерскую сеть.

Многолетние лидерские позиции компании и стремительное развитие бренда Renault является подтверждением профессионализма большой и дружной команды, которая продолжает активно работать над удовлетворением разнообразных клиентских потребностей в автомобилях и качественном сервисе на украинском автомобильном рынке.

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