Исполняющая обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская ведет переговоры с бизнесменами и меценатами, чтобы больница продолжила получать спонсорскую помощь после кадровых изменений.

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

По словам Ярославы Студзинской, уже есть предприниматели, готовые «подставить плечо» больнице.

— Сейчас у меня параллельно ведутся переговоры с бизнесменами, меценатами нашего города, которые следят за ситуацией, которые готовы помочь, подставить свое плечо. Я думаю, что в данном русле мы тоже сможем найти коммуникацию, потому есть люди, желающие сотрудничать. Со своей стороны, я буду всячески привлекать и работать в этом направлении. Я только «за», заинтересована, чтобы работало КНП, — заявила Ярослава Студзинская.

Напомним, в августе прошлого года предыдущая руководительница больницы Светлана Федорова заявляла, что сотрудникам выплачивали заработную плату с депозитного счета больницы, который удалось накопить благодаря спонсорской помощи. Денег от Национальной службы здоровья Украины на тот момент, по ее словам, не хватало даже для выплаты минимальной зарплаты работникам больницы.