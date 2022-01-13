Исполняющая обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская ведет переговоры с бизнесменами и меценатами, чтобы больница продолжила получать спонсорскую помощь после кадровых изменений.
Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».
По словам Ярославы Студзинской, уже есть предприниматели, готовые «подставить плечо» больнице.
— Сейчас у меня параллельно ведутся переговоры с бизнесменами, меценатами нашего города, которые следят за ситуацией, которые готовы помочь, подставить свое плечо. Я думаю, что в данном русле мы тоже сможем найти коммуникацию, потому есть люди, желающие сотрудничать. Со своей стороны, я буду всячески привлекать и работать в этом направлении. Я только «за», заинтересована, чтобы работало КНП, — заявила Ярослава Студзинская.
Напомним, в августе прошлого года предыдущая руководительница больницы Светлана Федорова заявляла, что сотрудникам выплачивали заработную плату с депозитного счета больницы, который удалось накопить благодаря спонсорской помощи. Денег от Национальной службы здоровья Украины на тот момент, по ее словам, не хватало даже для выплаты минимальной зарплаты работникам больницы.
Исполняющая обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская ведет переговоры с бизнесменами и меценатами, чтобы больница продолжила получать спонсорскую помощь после кадровых изменений.
Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».
По словам Ярославы Студзинской, уже есть предприниматели, готовые «подставить плечо» больнице.
— Сейчас у меня параллельно ведутся переговоры с бизнесменами, меценатами нашего города, которые следят за ситуацией, которые готовы помочь, подставить свое плечо. Я думаю, что в данном русле мы тоже сможем найти коммуникацию, потому есть люди, желающие сотрудничать. Со своей стороны, я буду всячески привлекать и работать в этом направлении. Я только «за», заинтересована, чтобы работало КНП, — заявила Ярослава Студзинская.
Напомним, в августе прошлого года предыдущая руководительница больницы Светлана Федорова заявляла, что сотрудникам выплачивали заработную плату с депозитного счета больницы, который удалось накопить благодаря спонсорской помощи. Денег от Национальной службы здоровья Украины на тот момент, по ее словам, не хватало даже для выплаты минимальной зарплаты работникам больницы.