Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, в очередной раз отложила начало производства Cybertruck.

В этот же раз уже на 2023 год, пишет The Verge.

Илон Маск, со своей стороны, пообещал официально поделиться подробностями в конце января.

Лишь недавно ссылка на график производства электропикапа была удалена из вебсайта компании. Отныне, мир увидит автомобиль не раньше первого квартала 2023 года.

Отметим, что изначально Cybertruck был анонсирован в 2019 году. Затем компания пообещала выпустить автомобиль в конце 2021 года, а уже в августе производство было отложено до 2022 года.

Согласно данным Reuters задержка связана с тем, что Tesla меняет характеристики и функции автомобиля, чтобы сделать электрокар еще более привлекательным на рынке.

Напомним, что основатель и глава компании Tesla Илон Маск заявил, что на электрический пикап Cybertruck уже получили 146 тысяч заказов.