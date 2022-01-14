Ром — крепкий алкогольный напиток, который изготавливают на основе сахара. Несмотря на то, что каждый производитель применяет индивидуальные технологии и разные вспомогательные компоненты, каждый напиток вне зависимости от стиля имеет несколько общих характеристик. Во-первых, крепкий алкогольный напиток всегда готовят на сахарной основе:

Сок тростникового сахара;

Сахарный сироп;

Патока.

Во-вторых, готовая бутылка классического рома должна содержать не менее 40% алкоголя по объему.

Основные разновидности рома

Ром производят по стандартной технологии, которая объединяет подготовку сырья (сахарной основы), ферментацию, перегонку и последующую выдержку. Благодаря применению уникальных технологий, этот крепкий алкогольный напиток отличается большим количеством стилей (разновидностей). В зависимости от выбранной производственной технологии выделяют 3 основных стили рома, а именно:

Сельскохозяйственный ром (Rhum Agricole). Его изготавливают из чистого тростникового сахара и дистиллируют, пока не образуется 70% алкоголя по объему. Большинство таких дорогостоящих напитков производят в Мартинике (территория Карибского моря).

Его изготавливают из чистого тростникового сахара и дистиллируют, пока не образуется 70% алкоголя по объему. Большинство таких дорогостоящих напитков производят в Мартинике (территория Карибского моря). Промышленный ром (Rhum Industrielle). Самый популярный метод производства ромовой продукции в мире, который подразумевает использование патоки сахарного тростника.

Самый популярный метод производства ромовой продукции в мире, который подразумевает использование патоки сахарного тростника. Тафья. Самый низкокачественный ром, который производят в некоторых странах из отходов сладкой патоки для локального потребления.

Стили рома по цвету

Всего выделяют 3 стиля рома, которые варьируются по финальному цвету. К этой классификации относят и ароматизированный ром с нотками апельсинов, лимонов, кокосов или манго.

Белый (серебряный) ром отличается нейтральным вкусом и прозрачным оттенком. Цвет удаляется в процессе фильтрации после выдержки в дубовых бочках. Светлый ром зачастую выбирают в качестве основы для популярных классических коктейлей (Пина Колада или Дайкири).

Золотой (янтарный) ром имеет приятный карамельный оттенок и ярко выраженный вкус пряных специй. Отличается средней плотностью, так что гармонично вписывается в рецепт классического Мохито.

Темный (черный) ром выдерживают в обожжённых дубовых бочках в течение нескольких лет. Напитком наслаждаются в чистом виде или же добавляют в алкогольные коктейли, например, Май Тай.

Ромовую продукцию также классифицируют в зависимости от процента алкоголя по объему. Самый легкий напиток — ромовый эликсир (от 30 до 40%). Выдержанный ром называют Anejo. Он созревает в бочках не менее 5 лет. Крепкий ром вмещает около 70-75% алкоголя по объему.

Обязательно стоит попробовать каждую из этих разновидностей рома и выбрать вариант, который больше всего резонирует с индивидуальными вкусовыми предпочтениями.