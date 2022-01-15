В январе-декабре 2021 года объем внешней торговли составил 141,377 миллиарда долларов, что на 37% больше, чем в прошлом году (103,429 миллиарда долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

Отмечается, что экспорт товаров из Украины за 2021 год составил 68,088 миллиарда долларов. Это на 38% больше, чем в прошлом году.

Импорт вырос на 35% до 73,289 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 5,201 миллиарда долларов (в 2020 году — 5,040 миллиарда долларов).

За 2021 год было экспортировано продовольствия на 27,710 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году. Экспорт металлов увеличился на 77% (до 15,992 миллиарда долларов).

На 88% (до 14,938 миллиарда долларов) вырос импорт топливно-энергетических товаров, а импорт продукции химической промышленности увеличился на 35% (до 14,553 миллиарда долларов).

Напомним, прогноз роста реального ВВП Украины на 2022 год ухудшен с 3,7% до 3,6%.