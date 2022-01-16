Новый украинский авиаперевозчик Air Ocean сообщил, что компания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением, начиная с 15 марта 2022 года.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

В Air Ocean объяснили это задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время самолетов.

Впрочем, профильное издание avianews отмечает, что Украинское законодательство предусматривает, что авиаперевозчик должен уведомлять пассажиров об отмене рейсов не менее чем за 14 дней до вылета, иначе он обязан выплатить компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от продолжительности маршрута.

«Такая резкая отмена рейсов может свидетельствовать о финансовых проблемах, поскольку если истинная причина в плановом техническом обслуживании самолетов, то об этом было известно заранее», — считают в редакции.

В компании также добавили, что клиенты, купившие билет на сайте авиакомпании получат свои средства на карту, с которой была произведена оплата. А если клиент купил билет у агента по продажам, в компании было предложено обратиться по месту его приобретения для возмещения.

Кроме того, есть возможность сохранить за собой право полета с открытой датой вылета.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Мотор Сич» начинает полеты из Киева в Николаев, новые рейсы будут отправляться из Киевского аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны, — прим.) по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.