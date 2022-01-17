Глава управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко вновь пообещал, что медицинский аппарат Terabalt, закупленный в декабре 2019 года для радиологического отделения Николаевского областного онкодиспансера, будет запущен в блжайшее время. По его словам, уже есть все необходимые компоненты для его установки.

Об этом Максим Безносенко сказал сегодня, 17 января, во время совещания с главврачами областных больниц в Николаевской ОГА, передает корреспондент НикВести.

— В декабре мы получили контейнер с компонентами урана для того, чтобы инсталлировать аппарат Terabalt и сдать с компьютерным томографом в первую очередь. В ближайшее время, месяц-два, и первый этап — будет передан на баланс онкоцентра. Второй этап — с июля месяца больные уже находятся в отремонтированном отделении и получают услуги, — сказал Максим Безносенко.

Напомним, ранее срок запуска аппарата Terabalt зависел от приобретения источника радиационного излучения, а также от срока окончания ремонтных работ в отделении. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что именно из-за срыва поставки радиоактивного источника возникли проблемы с запуском аппарата.