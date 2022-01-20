Знание английского языка стало неотъемлемой частью жизни в современном мире. Aнглийский сегодня является официальным и одним из основных языков общения в более чем 50 странах мира. Знание английского открывает перед каждым человеком качественно новые горизонты: помогает получить долгожданную работу, образование за границей, свободно путешествовать, развиваться, заводить новые знакомства и многое другое.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса несколько внесла свои коррективы в привычную жизнь каждого, изучать английский язык сегодня — по-прежнему доступно и увлекательно. Поэтому если вы давно хотели выучить английский, то начать его изучение в такое время лучше всего, записавшись на курсы английского языка школы «Friends Club».

Новые перспективы в работе. С английским — это реальность

Для того чтобы устроиться на хорошую и перспективную работу нужны не только профессиональные знания в определённой сфере деятельности, но и качественное владение английским языком. Знание английского дает множество преимуществ в работе, как например: перспектива карьерного роста и возможность получать высокую заработную плату.

В наше время абсолютно каждая компания, которая уважает себя и печется о своей репутации, уже работает с иностранными партнерами или, по крайней мере, стремится к этому. Учитывая это, знание английского для востребованного, высокооплачиваемого и ценного специалиста является базовым необходимым условием каждого работодателя. Поэтому посещение курсов английского языка от «Friends Club» станет хорошей инвестицией в себя и свое будущее.

Знание английского — это образование в лучших университетах мира

Качественные знания английского языка сегодня открывают двери в самые востребованные университеты мира. Владение английским и должные знания помогут поступить в престижные университеты Великобритании и Соединенных Штатов Америки. В некоторых странах, как например, в Голландии, примерные студенты и выпускники из других стран имеют уникальную возможность обучаться там бесплатно.

Более того, благодаря иностранному диплому открывается еще больше возможностей для развития, в том числе, финансового. Благодаря ему намного легче устроиться в любую украинскую компанию или остаться за границей на постоянное место жительство и получить там хорошую работу с достойной заработной платой и уровнем жизни. К тому же, в любом случае, опыт проживания в другой стране будет полезным и останется хорошим воспоминанием на всю жизнь.

Литература, кино и музыка в оригинале — всё благодаря английскому

Владение английским — возможность познакомиться с оригиналами лучших литературных произведений и насладиться творчеством известных авторов. Чтение на языке оригинала значительно отличается от чтения переводов, или адаптированной литературы. Поэтому знание английского откроет совершенно другой мир и даст возможность посмотреть на произведения известных авторов истинным взглядом. Прочтение книги в оригинале удивит каждого мастерством слова и умением авторов в абсолютной точности передавать словами эмоциональное состояние и характер героев.

Английский также открывает мир кинокультуры и позволяет смотреть лучшие мировые кинопремьеры в оригинале, без субтитров. Поскольку крупнейшие мировые киностудии ежедневно выпускают новые фильмы, знание языка поможет смотреть их не дожидаясь премьеры в Украине. Более того, английский позволяет с легкостью понимать смысл англоязычных песен своих любимых исполнителей.

Английский — это возможность идти в ногу со временем

Английский — очень распространенный язык, на нем говорят по всему миру, и количество материалов и ресурсов для изучения языка, как следствие, практически безгранично. Все международные конференции, спортивные соревнования, популярные шоу ведутся на английском языке. Большая часть всех информационных изданий также на английском. Поэтому владение английским открывает гораздо больше источников полезной и интересной информации. Например, владение английским дает возможность получить доступ к информации от англоязычных газет и журналов The Times, The Economist до каналов BBC и CNN. Таким образом, знание языка предоставляет возможность пользоваться той информацией, которая в противном случае была бы недоступной.

Английский открывает мир путешествий

Английский также следует изучать всем, для кого путешествия — это часть жизни, и не только для того, чтобы сэкономить время на переводчике, но и во избежание различных нелепых ситуаций, которые могут произойти во время общения с иностранцами. Более того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, английский язык поможет быстрее реагировать на те или иные ситуации. Владение английским поможет свободно изъяснять мысли и, как результат, сделает вашу поездку комфортной и запоминающейся.

Знание английского поможет расширить круг общения

Умение говорить на английском языке и понимать его дает возможность обрести новые знакомства с теми, кто живет в других странах. Общение с иностранцами очень полезно, поскольку это помогает расширить кругозор и культурные границы человека о жизни других стран. Такой опыт общения очень полезен также для личностного развития человека.

Английский довольно простой в изучении язык

Безусловно, освоить лексический материал и произношение при изучении английского довольно нелегко, однако грамматика английского — намного проще, нежели грамматика других европейских языков. В английском есть всего два грамматических рода, по одному определённому и неопределённому артиклю, а падежи вовсе не играют никакой роли. Выучить основы английского, на самом деле, очень просто, а дальше — вопрос времени, насколько быстро удастся пополнить словарный запас и подтянуть произношение.

Английский язык улучшает память

Давно доказано, что изучение иностранного языка — превосходная зарядка для мозга, которая помогает укреплять его и держать в постоянном тонусе. Изучение английского считают одним из действенных способов улучшить память, поскольку человек находится в постоянно в процессе заучивание лексики и старается запомнить новую информацию. Тренировать память особенно важно в эру информационных потоков. Таким образом, изучение английского языка является отличным способом развития.

Выучить английский с «Friends Club» — легко!

«Friends Club» уже 10 лет успешно обучает людей английскому языку. За время своей работы школа получила сертификат Cambridge English и теперь официально готовит студентов к кембриджским экзаменам. Вместе с «Friends Club» вас ждет удивительный мир изучения английского. Школа предлагает: уникальную методику изучения английского, знания от сертифицированных преподавателей, личный онлайн-кабинет, бонусы за успехи, домашние задания онлайн, а также бесплатные спецкурсы.