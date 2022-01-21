Космодром в Украине можно построить на побережье Черного моря — на границе Одесской и Николаевской областей есть подходящая территория.

Об этом заявили участники Объединения инновационно-космических кластеров .

Как заявили глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, украинский космодром можно создать на побережье Черного моря.

По их словам, соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей.

Существующие в Украине требования к космодрому — отсутствие жилых зданий на 500 километров от всей траектории полета первой ступени и хозяйственных построек — на 200 километров, пояснил Сергей Гриневецкий.

Однако строительство космодрома потребует согласования с Турцией, поскольку существуют риски падения отработавших ступеней ракеты на ее территорию.