Еще несколько лет назад справиться с морщинами было практически невозможно. Наука и медицина еще не вышли на достаточный уровень, чтобы вернуть стремительно уходящую молодость. Морщины могут появляться не только из-за возрастных изменений, но также из-за активной мимики лица. Развитие эстетической медицины позволило повлиять на процесс. Так был изобретен прибор для лица от морщин. Он крайне эффективен и практически не имеет противопоказаний.

Фотоомоложение: что это и для чего нужно

Фотоомоложение – современный косметологический метод, позволяющий избавить лицо от характерных возрастных признаков. Импульсы воздействуют не только на саму кожу, но и на более глубокие слои, что позволяет закрепить результат на долгое время.

Аппарат воздействует на разные участки кожи с помощью широкополосного импульсного света. На более темных участках находится большое количество дефектов кожи, включая морщины. Аппарат грамотно определяет и осветляет их. Также процедура делает кожу более эластичной и упругой. Фотоомоложение лица поможет вернуть былую красоту.

Методика полностью безопасна и не вызывает болевых ощущений. Во время процедуры человек ничего не почувствует. Импульсы обладают антибактериальным эффектом, за счет чего с кожи пропадет угревая сыпь и прочие прыщи.

Преимущества фотоомоложения

Положительные стороны выглядят следующим образом:

Процедура не нарушает целостность кожи.

Не требуется последующая реабилитация или нанесение специальных кремов.

Восстановление кожи занимает считанные дни.

Естественные процессы кожных тканей будут заново обновлены.

Процедура не причиняет неприятные ощущения или боль.

Сохранение эффекта на продолжительное время.

Аппарат можно приобрести в любом специализированном магазине и делать процедуру самостоятельно. Но если у человека нет необходимого опыта, то лучше всего обратиться в косметологическую клинику. Специалисты подберут наиболее подходящий аппарат и сделают фотоомоложение на самом высшем уровне.

Сколько необходимо процедур для появления результата

Общее количество процедур зависит от множества факторов: возраст человека, показания и т.д. Основной список показаний выглядят следующим образом:

Ранние возрастные изменения. Мимические морщины. Угревая сыпь. Расширенные поры. Избыточная выработка кожного сала, из-за чего лицо часто блестит. Прочие пигментации. Веснушки. Сосудистые сетки около глаз.

Список показаний для проведения процедуры может дополняться.

Как происходит фотоомоложение

Весь процесс делится на следующие пункты:

Врач очищает поверхность кожи пациента с помощью специальных кремов. Если есть желание, то это можно сделать заранее дома. Главное использовать правильные крема, которые посоветовал косметолог. Далее наносится слой из защитного крема, благодаря которому кожа не будет перегреваться. Пациенту выдаются специальные темные очки, чтобы во время фотоомоложения не навредить зрению. Косметолог приступает к процедуре и пошагово обрабатывает каждый участок кожи. Аппаратное воздействие длится около 10 минут, в зависимости от объема работы. После завершения процедуры врач нанесен крем, который поможет коже быстрее восстановиться.

Результат фотоомоложения держится до 4 лет. В течение года разрешено делать не более 3 процедур. Большее количество способно навредить коже.

Избавиться от морщин просто. В этом поможет недорогая и безопасная процедура фотоомоложения, о которой читателям подробно рассказано в этой статье.