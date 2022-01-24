Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева попросила министра здравоохранения Виктора Ляшко включить Николаевщину в пилотный проект по аэромедицинской эвакуации на 2022 год.

Соотвествующий документ она опубликована на своей станице в Facebook.

Сказано, что это «обеспечит равный доступ всех жителей к качественной медицинской помощи, независимо от места проживания».

— Также это станет дополнительным ресурсом для нашего аэропорта. Базирование там медсамолетов будет крайне уместным. Николаевщина находится в центре юга Украины, услугами воздушной эвакуации смогут воспользоваться соседние области, — отметила Анна Замазеева.

Проект финансируется Минздравом и является бесплатным для пациентов, добавила глава облсовета.

— Кроме того, Кабмин урегулировал возможность использования всех типов воздушных судов для межгоспитальной транспортировки со всех уголков Украины, — сказано в сообщении.

Ранее в Николаеве спасли роженицу с младенцем — привлекалась санавиация и лучшие специалисты области.