Лоукостер Wizz Air предупредила, что ее убытки в 4 квартале, вероятно, превысят убытки 3 квартала в 241,2 миллиона долларов из-за неопределенности ограничений на передвижение в Европе в январе-марте 2022 года.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ.

В авиакомпании заявили, что появление штамма коронавируса Omicron ударило по продажам во второй части третьего финансового квартала.

Также ожидается, что на продаже повлияет неопределенность путешествий в январе, феврале и части марта.

По словам гендиректора Йожефа Варади, Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места, что означает, что она имеет более сильную позицию, чтобы конкурировать с такими компаниями как Ryanair и easyJet, как только наступит долгожданное восстановление.

Он сказал, что авиакомпания увидела скачок спроса в Британии после того, как правительство объявило о послаблении ограничений в понедельник.

— Мы ожидаем очень сильного возобновления спроса в ближайшие несколько месяцев, — сказал Йожеф Варади.

Глава Wizz Air добавил, что в краткосрочной перспективе цены на билеты возрастут из-за увеличения производственных затрат, цен на топливо, зарплат и нормативных изменений.

По прогнозам Йожефа Варади, рынок возобновится к лету этого года. Он добавил, что количество перелетов превысит на 50% показатели «доковидного» 2019 года в августе-сентябре.

Напомним, во вторник, 25 января, в Николаевском международном аэропорту журналистам и руководству области показали самолет Ан-24 компании «Мотор Сич», который будет выполнять рейсы в Киев и обратно.