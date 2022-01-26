Кабинет министров принял решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно принятому на сегодняшнем заседании правительства решению, в 2022 году количество получателей академических стипендий составит 40-45% вместо 35-40%.

— В то же время, как и было анонсировано, размер стипендии будет увеличен, — добавил Денис Шмыгаль.

В вузах будут платить по 2000 гривен в месяц, а отличникам — по 2550 гривен. В профтехучилищах стипендии поднимут до 1250 гривен.