Куріння кальяну вдома - це суперкрута ідея для відпочинку. І коли настає момент вибору тютюну для кальяну, деяких охоплює ступор. Адже крім різноманітності смаків та виробників, перед покупцями постає й різноманітність цін. При чому, необхідно вибирати такий тютюн, який і по гаманцю сильно не вдарить, і під час куріння мало чим поступатися топовим продуктам.

І здається, що вибрати табак для кальяну за цінними, наприклад, до 150 грн, складно. Але це не так і ось цей рейтинг смачних і недорогих тютюнів для кальяну.

Тютюн 420

Досить відомий український продукт, який добре себе показує під час куріння. Багато експертів відзначають його високу якість та яскраві натуральні смаки. При цьому продається він у фасуванні по 25 грам і коштує всього 75 гривень. Саме такий продукт добре змішується з іншими атаками та довго куриться. При чому, у нього багато різних смаків і окремо варто спробувати оригінальні солодкі і кисло-солодкі поєднання.

Тютюн Serbetli

Ну як можна забути про цей легендарний та дуже смачний тютюн? І так, його ціна вас порадує - всього 70 гривень за цілих 50 грамів відмінного продукту. Про нього чув буквально кожен, навіть той, хто й кальян ніколи не курив. Куриться він легко, смаки соковиті і натуральні, висока жаростійкість і максимально зручний формат для використання. Просто ідеальне рішення для домашнього куріння.

Тютюн Molfar

Теж відмінний український продукт для куріння. Тішить великою різноманітністю смаків, хорошими характеристиками тютюну та приємною ціною. За 60 грамів ви віддасте всього 95 гривень. Причому для одного куріння кальяну використовується близько 7-10 г тютюнового продукту. А значить, що банки на 60 грамів вистачить на кілька разів і довгий чудовий вечір. забезпечений приємним курінням.

Тютюн САМСВАРИЛ

Класний тютюн із великою різноманітністю класних смаків. Забиватися легко, багато смаків чудово підійдуть для міксів, виразно відчуваються натуральні нотки. Тютюн в міру вологий, і активно набирає своєї популярності. І так, його ціна не менш приємна, ніж у попередніх опонентів – 120 гривень за банку аж 100 грамів! При чому упаковка дозволяє зберігати продукт тривалий час без втрати основних властивостей.

Вибрати недорогий тютюн та смачно покурити – простіше простого. Головне, знати, де шукати і що саме підбирати.