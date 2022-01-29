На сегодняшний день признано, что курение табачных изделий – всемирная медико-социальная проблема. Курение – предотвратимый фактор риска развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также возможная причина возникновения опухолей и преждевременной смерти.

Никотиновая зависимость – заболевание, которое требует своевременной диагностики и правильно подобранного лечения. Полный отказ от курения позволит повысить качество жизни пациента, а также продлить ее.

В течении первых недель после прекращения употребления табачных изделий могут беспокоить симптомы никотиновой абстиненции.

Как появляется никотиновая абстиненция?

Табак, попадая в организм, быстро разрушается и выводится, поэтому потребность закурить возникает часто и спустя совсем непродолжительное время. Никотин относится к психостимуляторам, он стимулирует центральную нервную систему, формируя “положительный” для организма эффект, который хочется снова повторять.

Как проявляется абстинентный синдром?

Появление первых признаков абстиненции происходит спустя несколько часов после выкуривания сигареты. Спустя сутки достигается пик. Симптомы никотиновой абстиненции могут длиться разное количество времени, что зависит от множества причин, включая стаж и особенности личности пациента. Это состояние может продолжаться несколько недель, а некоторые симптомы могут сохраняться несколько месяцев. Кроме сильного желания закурить, абстинентный синдром сопровождается:

повышенной раздражительностью;

тревожностью;

головными болями;

чувством усталости;

снижением работоспособности;

потерей концентрации;

ухудшением настроения;

повышением аппетита;

нарушениями сна (бессонница или, наоборот, сонливость).

Облегчение никотиновой абстиненции

Самостоятельные попытки бросить курить редко заканчиваются успешно. Спустя время многие курильщики все равно возвращаются к употреблению табачных изделий. Для того, чтобы эффективно отказаться от курения, следует обратиться к специалисту, который подберет тактику лечения. Применяются такие методы для терапии:

Заместительная терапия. Психотерапия. Кодирование. Физиотерапия.

Использование одной из методик не дает необходимого эффекта, применяется комплексное лечение. Для того, чтобы снять острые проявления абстинентного синдрома применяют препараты, которые содержат малую дозировку никотина (таблетки, пластыри, спреи), дозу таких лекарств постепенно снижают. Чтобы снизить раздражительность, тревогу и беспокойство, а также наладить сон, используют различные препараты. К таким лекарствам относят эффективный препарат Адаптол.

Как работает лекарство?

Препарат Адаптол убирает или снижает тревожность, чувство страха, раздражительность, снимает психологическое напряжение. Он не вызывает расслабления мышц и нарушений координации. Не влияет на физическую и умственную активность, поэтому может использоваться на протяжении трудового дня. Препарат Адаптол не оказывает снотворного действия. Действует на организм как ноотроп, улучшает когнитивную деятельность головного мозга, повышает концентрацию и работоспособность.

Показания

Помимо никотиновой абстиненции, препарат адаптол можно применять при неврозах, кардиалгиях. Он также используется для улучшения переносимости антипсихотиков и других транквилизаторов. Если у вас есть какие-то вопросы по использованию препарата, вы можете получить консультацию врача МИС Аптеки 9-1-1 по телефону.

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