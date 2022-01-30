На сервисе объявлений OLX появилось предложение о покупке николаевского Ёж Party Bar за 550 тысяч долларов.

С условиями продажи можно ознакомиться непосредственно на сайте.

В тексте объявления уточняется, что в заведении сделан «дорогой ремонт». Также владелец бизнеса утверждает, что вместе с ночным клубом продает все внутренее оборудование и убранство, включая освещение, систему электро озвучивания, систему кондиционирования и т.д.

— Продажа со всем, — говорится в публикации о продаже Ёж Party Bar.

Как сообщалось, в Николаеве ночной клуб разместил «летник» у фасада исторического здания.