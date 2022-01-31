Порт «Черноморск» в Одесской области оказался перегружен корейскими автомобилями, в случае, если в ближайшее время оттуда не вывезут около тысячи машин, следующую партию авто выгрузить будет некуда, что приведет к убыткам предприятия.

Об этом сообщает портал «Деловая Одесса».

По данным журналистов, в пятницу, 28 января, в порт было выгружено 1432 автомобиля, в то время как там уже хранились около 1200 машин корейского производства. При этом уже в начале февраля порт примет еще одно судно с 1308 новых и подержанных авто на борту. Однако разместить следующий груз будет некуда, если в течение недели со склада не вывезут около 1,2 тысяч машин.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что были повышены индикативные цены — показатель, который используется на таможне вместо реальных цен при расчете таможенных сборов и платежей на авто из Южной Кореи.

В связи с возникшей проблемой исполняющий обязанности директора «Черноморска» Вячеслав Волошин обратился с письмом к исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Вячеславу Демченко.

Начальник порта со ссылкой на клиентов сообщил, что индикативные цены на корейские автомобили были завышены в среднем на 2 тысячи долларов за 1 авто.

Вячеслав Волошин предупредил, что затаривание склада грузом приведет к задержке обслуживания судов и к убыткам судовладельцев. Помимо этого уже на февраль 2022 года объем отправки авто из Кореи снизился с приблизительно 1400 единиц в январе до 700.

Также Вячеслав Волошин добавил, что прекращение поставок автомобилей из Кореи в этом году может стать причиной недополучения бюджетом около 25 миллионов гривен, а недоимка с НДС составит более 5 миллионов гривен.

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