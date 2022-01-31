Бренд Dolce&Gabbana объявил о том, что с 2022 года отказывается от использования натурального меха в коллекциях, и заменит его искусственным мехом.

Таким образом миланский дом моды присоединился к целому ряду лакшери брендов, в числе которых Armani, Gucci, Prada, Moncler, и разделяет принципы Fur Free Alliance, сети групп, которая защищает права животных по всему миру, сообщает Associated Press.

— Dolce&Gabbana работает над более устойчивым будущим, в котором не может быть и речи об использовании меха животных, — сказано в заявлении специалиста по коммуникациям и маркетингу Dolce&Gabbana Феделе Усаи.

Кроме того, в конце 2021 года Италия объявила о запрете звероводства, присоединившись к примерно 20 странам, которые либо запретили, либо ограничили звероводство за последние два десятилетия.

Напомним, в конце 2021 года лакшери-гигант Kering, в состав которого входят такие модные дома как Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, объявил о полном отказе от использования натурального меха.

Ранее в Николаеве прошел марш за права животных.