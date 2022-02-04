НАК «Нафтогаз» с февраля приступил к импорту газа и планирует всего за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа.

Об этом на брифинге рассказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет «Экономическая правда».

В феврале, заявил Герман Галущенко, Украина возобновила импорт газа. По его словам, покупают как частные игроки, так и НАК «Нафтогаз». Однако она не может разглашать цену, ведь это коммерческая тайна.

Министр отметил, что цена сейчас составляет от 900 до 1000 долларов за тысячу кубов.

С учетом соглашений, которые Украина заключила со Словакией и Венгрией, гарантированные мощности для импорта составляют 50 миллионов кубов в сутки.

— Этого абсолютно достаточно, чтобы наполнить хранилища, — добавил он.

В феврале «Нафтогаз» планирует импортировать около 300 млн кубометров газа, преимущественно по направлениям из Словакии, Венгрии и Польши.

С учетом названных министром цен такой объем импорта может стоить НАКу от 7,6 миллиарда гривен до 8,5 миллиарда гривен.

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать газ, на что уйдет около 7 миллиардов долларов. В интервью ЭП министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство ведет диалог с «Нафтогазом» на этот счет, чтобы понять, какая сумма понадобится и каким образом ее обеспечить. Он добавил, что среди потенциальных источников для импорта — дополнительная рента от газа.

Напомним, с 1 февраля 2021 года впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину, это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения «Газпромом» транзита.