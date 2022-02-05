После митингов у посольства США и Министерства инфраструктуры, где украинские моряки требовали побороть коррупцию и уволить с поста главного чиновника Морской администрации Виталия Киндратива, кадры митингующих облетели весь мир.

Об этом пишет CNSS.

— Украинским морякам выдают фэйковые документы — так пишут в китайских новостях и даже дают хронологию нерадостных событий. Летом 2021 года общественная организация USU инициировала блокировку реестра морских документов. Правительство Украины обещало восстановить систему за 1,5 месяца, однако спустя полгода — все те же митинги, — рассказывает CNSS.

Известно, что китайцы составляют прямую конкуренцию, если не сказать - угрозу украинским морякам. Их число в морской профессии с каждым годом растет. В 2020 году в Китае насчитывалось 1,7 млн членов экипажей судов, что на 3,5% больше, чем в предыдущие годы, а также был увеличен поток на специальность «судовождение» — сейчас это более 19 тысяч студентов ежегодно. Китайцы не теряют времени и наращивают объемы, а это значит, что скоро они потеснят не только рядовой, но и комсостав.

После блокировки реестра тысячи украинских моряков остались без работы: не все судовладельцы готовы брать специалистов с просроченными документами. Контракты украинских моряков достались филиппинцам и тем же — «братьям-китайцам». Когда же отрасль в Украине начала восстанавливаться, USU во главе с Кристиной Король стали требовать отставки Виталия Киндратива: чиновник проворовался, считают они. Моряки стали открыто признаваться в том, что давали взятку. Таким образом, отмена экзамена, инициируемая все той же общественной организацией, породила еще большую коррупцию в отрасли.

Сами китайцы борются с коррупцией уже больше 70-ти лет. Еще в 1951 году за взяточничество в особо крупных размерах ввели смертную казнь. Сегодня чиновников уже не расстреливают, а вводят смертельную инъекцию. Вообще масштабы борьбы с коррупцией в Китае огромны, однако результаты противодействия — сомнительны. Под следствием в настоящее время находится около миллиона человек — 10% всех чиновников в стране. Учитывая количество населения в Китае, это составляет огромную цифру.

В конце авторы статьи авторитетного издания CNSS делают неутешительные выводы: учитывая то, что все документы в Украине выдаются коррупционным способом, сейчас украинские моряки представляют опасность для мирового судоходства. Вполне возможно, что следующим шагом от китайских коллег будет обращение в международное сообщество – ограничить допуск украинских моряков на международные суда.

Напомним, летом прошлого года Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему на документах для моряков, которая приносила ее организаторам более 150 миллионов долларов в год. На данный момент схема ликвидирована, реестр вернули под управление государства.