Появление растяжек в большинстве случаев неожиданное. Мы решаем похудеть или забываем начать, наконец, массаж. А в результате получаем полоски на коже, которые вначале вовсе пугают краснотой и синюшным оттенком. Но появляются они далеко не всегда из-за резкого скачка веса, это сигнализирует о том, что кожа не получает достаточного ухода.

Почему появляются растяжки

Резкое похудение на изнурительной диете или быстрый набор веса — лишь несколько причин из всех возможных:

редкие физические нагрузки, сидячий образ жизни;

отсутствие ухода за кожей тела: увлажнения, скрабирования, обертываний;

половое созревание — гормональное влияние провоцирует сильное похудение или прибавку в массе тела;

недостаток витаминов, микроэлементов, белка и коллагена;

возраст 35 лет и выше — в этот период естественный синтез эластина и коллагена в организме снижается;

нарушение обменных процессов, застойные явления.

Кожа перестает получать необходимые компоненты для синтеза эластина и коллагена и становится чувствительнее к растяжению. Если они уже появились, будь они новые или давно на коже, помогают только косметологические методы, среди которых и шлифовка растяжек в Diamond Laser лазерным оборудованием. Но и в этом случае стоит позаботиться о профилактике, чтобы остановить появление стрий.

Профилактика в домашних условиях

Решение проблемы — в комплексном подходе к уходу за кожей всего тела. Такой подход включает:

рацион питания, богатый на содержащие коллаген продукты;

питьевой режим;

налаженный режим сна;

качественный косметический уход.

Все это вместе с современными косметологическими технологиями помогает не только удалить уже появившиеся стрии, но и предотвратить их появление в будущем.

Питание и режим

Добавьте в рацион больше продуктов с высокой концентрацией белка. Особенно для всех слоев эпидермиса важны те продукты, в которых содержится коллаген в высоких концентрациях:

хумус;

нежирные сыры;

тофу;

говядина;

мясные бульоны;

перепелиные яйца.

Не забывайте пить воду, травяные чаи. А вот крепким кофе и чаем лучше не увлекаться — они задерживают влагу. Несмотря на ускорение обмена веществ, это влияние практически не касается кожного покрова.

Здоровый сон в дополнение поможет не переедать и держать отметку веса в одних пределах, чтобы предотвратить появление новых стрий. Достаточно ложиться и вставать в одно и то же время, желательно не позднее 23:00 отправляться в кровать и спать не меньше 7–8 часов.

Дополнительно

Кардиотренировки, аэробные занятия помогут улучшить обменные процессы и кровообращение. Поступление достаточного количества крови, насыщенной кислородом, через капилляры помогает держать кожу в тонусе и бороться с отеками. А проблемные зоны можно обрабатывать при помощи самомассажа и сухой щетки из конского ворса. Щетку используйте только на сухую кожу — влага и натирание спровоцируют воспаления.

Косметический уход

Пересмотрите уход за кожей тела, и если раньше не пользовались специальными средствами, то появление стрий — это сигнал, что уже пора. Такие средства не уберут уже появившиеся растяжки, но помогут предотвратить новые. Проследите, чтобы в составе было одно или несколько веществ из следующих:

масло миндаля, ши, кокоса, какао;

ретинол;

гиалуроновая кислота;

экстракт азиатской центеллы.

Они активно усиливают регенерацию и питают эпидермис. Кожа не только становится эластичнее — выравнивается ее цвет и повышается упругость.