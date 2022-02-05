Появление растяжек в большинстве случаев неожиданное. Мы решаем похудеть или забываем начать, наконец, массаж. А в результате получаем полоски на коже, которые вначале вовсе пугают краснотой и синюшным оттенком. Но появляются они далеко не всегда из-за резкого скачка веса, это сигнализирует о том, что кожа не получает достаточного ухода.
Резкое похудение на изнурительной диете или быстрый набор веса — лишь несколько причин из всех возможных:
Кожа перестает получать необходимые компоненты для синтеза эластина и коллагена и становится чувствительнее к растяжению. Если они уже появились, будь они новые или давно на коже, помогают только косметологические методы, среди которых и шлифовка растяжек в Diamond Laser лазерным оборудованием. Но и в этом случае стоит позаботиться о профилактике, чтобы остановить появление стрий.
Решение проблемы — в комплексном подходе к уходу за кожей всего тела. Такой подход включает:
Все это вместе с современными косметологическими технологиями помогает не только удалить уже появившиеся стрии, но и предотвратить их появление в будущем.
Добавьте в рацион больше продуктов с высокой концентрацией белка. Особенно для всех слоев эпидермиса важны те продукты, в которых содержится коллаген в высоких концентрациях:
Не забывайте пить воду, травяные чаи. А вот крепким кофе и чаем лучше не увлекаться — они задерживают влагу. Несмотря на ускорение обмена веществ, это влияние практически не касается кожного покрова.
Здоровый сон в дополнение поможет не переедать и держать отметку веса в одних пределах, чтобы предотвратить появление новых стрий. Достаточно ложиться и вставать в одно и то же время, желательно не позднее 23:00 отправляться в кровать и спать не меньше 7–8 часов.
Кардиотренировки, аэробные занятия помогут улучшить обменные процессы и кровообращение. Поступление достаточного количества крови, насыщенной кислородом, через капилляры помогает держать кожу в тонусе и бороться с отеками. А проблемные зоны можно обрабатывать при помощи самомассажа и сухой щетки из конского ворса. Щетку используйте только на сухую кожу — влага и натирание спровоцируют воспаления.
Пересмотрите уход за кожей тела, и если раньше не пользовались специальными средствами, то появление стрий — это сигнал, что уже пора. Такие средства не уберут уже появившиеся растяжки, но помогут предотвратить новые. Проследите, чтобы в составе было одно или несколько веществ из следующих:
Они активно усиливают регенерацию и питают эпидермис. Кожа не только становится эластичнее — выравнивается ее цвет и повышается упругость.
Появление растяжек в большинстве случаев неожиданное. Мы решаем похудеть или забываем начать, наконец, массаж. А в результате получаем полоски на коже, которые вначале вовсе пугают краснотой и синюшным оттенком. Но появляются они далеко не всегда из-за резкого скачка веса, это сигнализирует о том, что кожа не получает достаточного ухода.
Резкое похудение на изнурительной диете или быстрый набор веса — лишь несколько причин из всех возможных:
Кожа перестает получать необходимые компоненты для синтеза эластина и коллагена и становится чувствительнее к растяжению. Если они уже появились, будь они новые или давно на коже, помогают только косметологические методы, среди которых и шлифовка растяжек в Diamond Laser лазерным оборудованием. Но и в этом случае стоит позаботиться о профилактике, чтобы остановить появление стрий.
Решение проблемы — в комплексном подходе к уходу за кожей всего тела. Такой подход включает:
Все это вместе с современными косметологическими технологиями помогает не только удалить уже появившиеся стрии, но и предотвратить их появление в будущем.
Добавьте в рацион больше продуктов с высокой концентрацией белка. Особенно для всех слоев эпидермиса важны те продукты, в которых содержится коллаген в высоких концентрациях:
Не забывайте пить воду, травяные чаи. А вот крепким кофе и чаем лучше не увлекаться — они задерживают влагу. Несмотря на ускорение обмена веществ, это влияние практически не касается кожного покрова.
Здоровый сон в дополнение поможет не переедать и держать отметку веса в одних пределах, чтобы предотвратить появление новых стрий. Достаточно ложиться и вставать в одно и то же время, желательно не позднее 23:00 отправляться в кровать и спать не меньше 7–8 часов.
Кардиотренировки, аэробные занятия помогут улучшить обменные процессы и кровообращение. Поступление достаточного количества крови, насыщенной кислородом, через капилляры помогает держать кожу в тонусе и бороться с отеками. А проблемные зоны можно обрабатывать при помощи самомассажа и сухой щетки из конского ворса. Щетку используйте только на сухую кожу — влага и натирание спровоцируют воспаления.
Пересмотрите уход за кожей тела, и если раньше не пользовались специальными средствами, то появление стрий — это сигнал, что уже пора. Такие средства не уберут уже появившиеся растяжки, но помогут предотвратить новые. Проследите, чтобы в составе было одно или несколько веществ из следующих:
Они активно усиливают регенерацию и питают эпидермис. Кожа не только становится эластичнее — выравнивается ее цвет и повышается упругость.