Независимо от сферы деятельности необходимо соблюдать все нормы пожарной безопасности. Что касается складского помещения, то здесь нужно учитывать как безопасность всего персонала, который там работает, так и товара, что в нем хранится.

Основные правила предотвращения возгораний на складе

установка прочных и огнеустойчивых строительных конструкций;

расположение складских помещений на расстоянии друг от друга не менее 10 метров;

наличие и удобное расположение эвакуационных выходов.

Перед обеспечением противопожарной безопасности стоит предусмотреть конструкцию помещения, специализацию самого склада и товар. В современных складских помещениях можно уже увидеть специальную сигнализацию, указатели к эвакуационному выходу, автоматическую систему пожаротушения и дымоотведения.

Независимо от вида конструкции склада и времени его эксплуатации, каждый должен быть оснащен такой противопожарной атрибутикой.

Основные противопожарные средства для складских помещений

пожарные стенды и шкафы;

огнетушители;

краны для пожарной службы;

ящики с песком;

спецкостюмы и термоперчатки;

продукция для нейтрализации химического вещества.

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Складское помещение должно быть обеспечено определенным количеством огнетушителей в зависимости от требований государственных норм. Их необходимо устанавливать в доступных и заметных для всех местах, а именно на коридоре, возле входа или выхода со склада. Так они не будут мешать при эвакуации.

Дистанция от возможной точки (очага) пожара до места нахождения огнетушителя, не должна быть больше 20 метров. Места расположения огнетушителей обозначают указательным знаком.

В соответствии с законными нормами, необходимо регулярно проводить перезарядку огнетушителей, независимо от того, сорвана на них пломба или нет. Кроме того, весь персонал на складе должен уметь ими пользоваться и владеть первичными знаниями пожаротушения.

Поэтому, при строительстве складского помещения или эксплуатации здания под склад, обязательно нужно позаботиться о его пожарной безопасности, оснастив атрибутами первичной и необходимой защиты. Это поможет предотвратить возгорание, защитить персонал и ценный товар.