Sony приобретет разработчика видеоигр Bungie Inc в рамках сделки на сумму 3,6 миллиарда долларов.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Bungie присоединится к семейству Sony PlayStation, сообщила американская компания в своем блоге, поскольку японский конгломерат укрепляет свою сеть собственных игровых студий для конкуренции.

Ранее американский технологический гигант Microsoft объявил о покупке одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 миллиардов долларов — это рекорд в игровой индустрии.