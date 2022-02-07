В Детройте строится участок дороги протяженностью 1,6 километра, который сможет заряжать электромобили во время движения — если владельцы установят специальный приемник.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Штат Мичиган планирует выделить 1,9 миллиона долларов на проект, который, по словам компании, будет полностью запущен к 2023 году.

Проезжая часть будет заряжать электромобили независимо от того, находятся ли они в движении или на остановке, с помощью процесса, называемого индуктивной зарядкой, который использует магнитную частоту для передачи энергии от металлических катушек, закопанных под дорогой, к специальному приемнику на нижней стороне электромобиля.

По оценкам аналитиков, установка специального приемника будет стоить от 3000 до 4000 долларов за автомобиль. Тем не менее, в компании надеются приблизить цену к 1000-1500 долларов.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает постепенный запрет на ввоз и регистрацию в Украине автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях. Ориентировочно, план начнут воплощать в реальность с 2027 года.