Хозсуд Харьковского области постановил, что ЧАО «Харьковский коксовый завод» официально является банкротом. Предприятие начало ликвидацию.
Об этом пишет издание «Гордон» со ссылкой на профильную прессу.
В постановлении говорится, что решение суда было принято еще 27 января.
— Признать частное акционерное общество «Харьковский коксовый завод», зарегистрированное по местонахождению: город Харьков, Гимназическая набережная, 24, банкротом и открыть ликвидационную процедуру, — сказано в документе.
Банкротство завода требовали признать сразу несколько кредиторов. В частности, ООО «Восток Финанс» имел право на 1,36 миллиардов гривен, управлению Государственной налоговой службы в Харьковской области ЧАО задолжало 32,4 миллионов гривен, управлению Пенсионного фонда в Харьковской области — 4,1 миллиона гривен. Еще 2,6 миллиона гривен «Харьковский коксовый завод» должен был выплатить отделу Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, также у предприятия были долги перед «Укрзалізницей» и ООО «Коксовым заводом Новомет» — 9,8 миллионов гривен и 4,45 миллионов гривен соотственно.
Стоимость активов коксового завода покрыть эти задолженности не могла, составляя 32,96 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод».
Хозсуд Харьковского области постановил, что ЧАО «Харьковский коксовый завод» официально является банкротом. Предприятие начало ликвидацию.
Об этом пишет издание «Гордон» со ссылкой на профильную прессу.
В постановлении говорится, что решение суда было принято еще 27 января.
— Признать частное акционерное общество «Харьковский коксовый завод», зарегистрированное по местонахождению: город Харьков, Гимназическая набережная, 24, банкротом и открыть ликвидационную процедуру, — сказано в документе.
Банкротство завода требовали признать сразу несколько кредиторов. В частности, ООО «Восток Финанс» имел право на 1,36 миллиардов гривен, управлению Государственной налоговой службы в Харьковской области ЧАО задолжало 32,4 миллионов гривен, управлению Пенсионного фонда в Харьковской области — 4,1 миллиона гривен. Еще 2,6 миллиона гривен «Харьковский коксовый завод» должен был выплатить отделу Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, также у предприятия были долги перед «Укрзалізницей» и ООО «Коксовым заводом Новомет» — 9,8 миллионов гривен и 4,45 миллионов гривен соотственно.
Стоимость активов коксового завода покрыть эти задолженности не могла, составляя 32,96 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод».