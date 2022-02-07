Хозсуд Харьковского области постановил, что ЧАО «Харьковский коксовый завод» официально является банкротом. Предприятие начало ликвидацию.

Об этом пишет издание «Гордон» со ссылкой на профильную прессу.

В постановлении говорится, что решение суда было принято еще 27 января.

— Признать частное акционерное общество «Харьковский коксовый завод», зарегистрированное по местонахождению: город Харьков, Гимназическая набережная, 24, банкротом и открыть ликвидационную процедуру, — сказано в документе.

Банкротство завода требовали признать сразу несколько кредиторов. В частности, ООО «Восток Финанс» имел право на 1,36 миллиардов гривен, управлению Государственной налоговой службы в Харьковской области ЧАО задолжало 32,4 миллионов гривен, управлению Пенсионного фонда в Харьковской области — 4,1 миллиона гривен. Еще 2,6 миллиона гривен «Харьковский коксовый завод» должен был выплатить отделу Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, также у предприятия были долги перед «Укрзалізницей» и ООО «Коксовым заводом Новомет» — 9,8 миллионов гривен и 4,45 миллионов гривен соотственно.

Стоимость активов коксового завода покрыть эти задолженности не могла, составляя 32,96 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод».



