Украина и Франция договорились о поставке 130 локомотивов французской компании «Alstom» на общую сумму 900 миллионов евро.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет Новое время.

— Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию очень важного проекта о поставке 130 локомотивов кампании ALSTOM на сумму 900 миллионов евро, — заявил Владимир Зеленский.

Соответствующее соглашение подписали глава «Укрзализниці» Александр Камышын и СЕО компании «Alstom» Анри Пупар-Лафарж.

Он также добавил, что финализирована договоренность о поставке в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 миллионов евро.

Соответствующие рамочные соглашения были заключены в мае прошлого года.

Напомним, в два года назад «Укрзалізниця» договорилась с американской компанией General Electric о закупке 40 новых локомотивов.