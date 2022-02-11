Британский музыкант Стинг продал права на весь свой музыкальный каталог, сольные работы и записи группы The Police.

Их купила крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group, сообщает ВВС.

Отмечается, что сумма сделки традиционно не разглашается. Однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что цифра составила порядка 250 миллионов долларов.

— Для меня очень важно, чтобы у моего творческого наследия был дом, где его ценят и уважают - не только для того, чтобы по-новому общаться с преданными поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новую аудиторию, музыкантов и поколения, - сказано в заявлении Стинга.

В компании назвали музыканта «гением авторской песни», а работы такими, что «пронизывают мировую культуру».

Ранее российский музыкант выпустил саркастичный клип о кремлевской пропаганде.