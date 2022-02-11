Трудно представить себе современное пластиковое окно без сетки в теплое время года. Конечно, без нее обойтись можно, но тогда придется следить за тем, чтобы окна всегда были закрытыми. Комфортно ли это, особенно в жару? Конечно, эта не самая лучшая альтернатива антимоскитным сеткам. Какие функции выполняет этот аксессуар и какие разновидности его существуют – расскажем здесь.
Называть сетки на окнах антимоскитными теперь уже некорректно, потому что их функции не ограничиваются защитой от насекомых. Они препятствуют проникновению дорожной пыли, веток, листьев и тополиного пуха.
Преимущества оконных сеток
Современным антимоскитным сеткам присущи следующие достоинства:
Приобрели популярность сетки с эффектом «антикошка». Защищая помещение снаружи, дополнительно они предотвращают выпадение животных из окна. С этой проблемой хорошо знакомы владельцы пушистых питомцев, поэтому такие сетки востребованы.
Существует несколько разновидностей антимоскитных сеток.
Моментально устанавливается и снимается посредством уголков, которые крепят с внешней стороны рамы. Может иметь механизм открывания, подобно оконной створке, или держаться на магнитах.
Производители пластиковых окон предлагают рамные сетки различных форм и цветов. Нестандартные изготавливаются по индивидуальному проекту, могут закрывать окна необычной формы – арочные, круглые или многоугольные.
Теперь доступны не только белые и коричневые профили. Благодаря возможности ламинации, профиль может иметь более 200 расцветок.
Заказать пластиковые окна в Николаеве вместе с качественными аксессуарами можно у Партнеров VIKNALAND. Здесь предложат базовую и расширенную комплектацию, доставку и установку конструкции, полный спектр услуг.
Трудно представить себе современное пластиковое окно без сетки в теплое время года. Конечно, без нее обойтись можно, но тогда придется следить за тем, чтобы окна всегда были закрытыми. Комфортно ли это, особенно в жару? Конечно, эта не самая лучшая альтернатива антимоскитным сеткам. Какие функции выполняет этот аксессуар и какие разновидности его существуют – расскажем здесь.
Называть сетки на окнах антимоскитными теперь уже некорректно, потому что их функции не ограничиваются защитой от насекомых. Они препятствуют проникновению дорожной пыли, веток, листьев и тополиного пуха.
Преимущества оконных сеток
Современным антимоскитным сеткам присущи следующие достоинства:
Приобрели популярность сетки с эффектом «антикошка». Защищая помещение снаружи, дополнительно они предотвращают выпадение животных из окна. С этой проблемой хорошо знакомы владельцы пушистых питомцев, поэтому такие сетки востребованы.
Существует несколько разновидностей антимоскитных сеток.
Моментально устанавливается и снимается посредством уголков, которые крепят с внешней стороны рамы. Может иметь механизм открывания, подобно оконной створке, или держаться на магнитах.
Производители пластиковых окон предлагают рамные сетки различных форм и цветов. Нестандартные изготавливаются по индивидуальному проекту, могут закрывать окна необычной формы – арочные, круглые или многоугольные.
Теперь доступны не только белые и коричневые профили. Благодаря возможности ламинации, профиль может иметь более 200 расцветок.
Заказать пластиковые окна в Николаеве вместе с качественными аксессуарами можно у Партнеров VIKNALAND. Здесь предложат базовую и расширенную комплектацию, доставку и установку конструкции, полный спектр услуг.