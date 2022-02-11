Трудно представить себе современное пластиковое окно без сетки в теплое время года. Конечно, без нее обойтись можно, но тогда придется следить за тем, чтобы окна всегда были закрытыми. Комфортно ли это, особенно в жару? Конечно, эта не самая лучшая альтернатива антимоскитным сеткам. Какие функции выполняет этот аксессуар и какие разновидности его существуют – расскажем здесь.

От чего защищают сетки на окнах

Называть сетки на окнах антимоскитными теперь уже некорректно, потому что их функции не ограничиваются защитой от насекомых. Они препятствуют проникновению дорожной пыли, веток, листьев и тополиного пуха.

Преимущества оконных сеток

Современным антимоскитным сеткам присущи следующие достоинства:

они достаточно плотные, чтобы не пропускать насекомых, пыли и пух;

полноценно пропускают свежий воздух и свет;

не требуют особого обслуживания;

при осторожном обращении долго служат;

могут быть изготовлены под любой размер и форму окна;

моментально устанавливаются и демонтируются;

Приобрели популярность сетки с эффектом «антикошка». Защищая помещение снаружи, дополнительно они предотвращают выпадение животных из окна. С этой проблемой хорошо знакомы владельцы пушистых питомцев, поэтому такие сетки востребованы.

Какую сетку выбрать

Существует несколько разновидностей антимоскитных сеток.

Стандартная сетка из стекловолокна, которую можно закрепить с внешней стороны рамы, используя двусторонний скотч. Рулонная – оснащена механизмом, который позволяет ее сворачивать и разворачивать, подобно роллетным шторам. Крепят такой аксессуар снаружи или изнутри, в зависимости от типа конструкции. Рамная сетка – чаще других встречается на современных пластиковых окнах.

Моментально устанавливается и снимается посредством уголков, которые крепят с внешней стороны рамы. Может иметь механизм открывания, подобно оконной створке, или держаться на магнитах.

Производители пластиковых окон предлагают рамные сетки различных форм и цветов. Нестандартные изготавливаются по индивидуальному проекту, могут закрывать окна необычной формы – арочные, круглые или многоугольные.

Теперь доступны не только белые и коричневые профили. Благодаря возможности ламинации, профиль может иметь более 200 расцветок.

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