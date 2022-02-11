Вопрос выбора операционной системы очень важен для многих пользователей. От него зависит то, насколько удобно будет пользоваться компьютером или ноутбуком.

Сегодня одна из самых популярных ОС — Windows 10 (лицензия) купить которую можно на сайтах официальных дистрибьюторов продукции Microsoft. Она стала распространена благодаря своему удобству и большому количеству улучшений по сравнения с предыдущими версиями.

После неудавшейся восьмой версии специалисты Microsoft приняли решение вернуться к формату Windows 7, но улучшить его. Они взяли за основу наиболее удавшиеся моменты и отсекли все ненужное. Продолжив курс на создание универсальной ОС, компания постаралась создать операционную систему, которая будет удобной для любых устройств. И у нее это получилось.

Наиболее значимые особенности Windows 10

В список особенностей ОС, которые наиболее высоко оценили пользователи, вошли:

Возвращение меню «Пуск»

По сути, одной из больших проблем восьмой версии стало устранение меню «Пуск». При создании 10-й версии разработчики учли это и вернули его. Теперь оно состоит из двух частей:

Левая часть получила классический привычный дизайн. Правая часть копирует стиль восьмой версии.

Дизайн меню можно изменить по своему усмотрению для этого нужно зайти в настройки меню.

Виртуальные рабочие столы

Windows 10 стала первой операционной системой, в которой в полной мере была реализована возможность использования нескольких рабочих столов. Их можно вызывать через кнопку в главном меню и просматривать все одновременно. Также можно быстро получить доступ к виртуальным столам, использовав сочетание клавиш Win+Tab.

Функция Snap

С ее помощью можно закреплять окна программ на рабочем столе. Эта функция уже была в Windows 8, однако там можно было прикрепить только 2 окна. В Windows 10 это количество увеличили до 4.

Обновленный проводник

Проводник не только получил новые элементы дизайна, но также и улучшение функционала:

кнопка «Избранное», которая позволяет быстро получить доступ к самым важным папкам;

категория «Home», в которой хранятся недавно посещенные места;

возможность поделиться файлами со своего устройства.

Все эти обновления помогли Windows 10 стать одной из самых популярных и заслужить всеобщее признание пользователей. Разумеется, речь идет о лицензированной версии ОС. Ее использование гарантирует безопасность при использовании устройств и полный набор заявленных функций.

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