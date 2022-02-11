Вопрос выбора операционной системы очень важен для многих пользователей. От него зависит то, насколько удобно будет пользоваться компьютером или ноутбуком.
Сегодня одна из самых популярных ОС — Windows 10 (лицензия) купить которую можно на сайтах официальных дистрибьюторов продукции Microsoft. Она стала распространена благодаря своему удобству и большому количеству улучшений по сравнения с предыдущими версиями.
После неудавшейся восьмой версии специалисты Microsoft приняли решение вернуться к формату Windows 7, но улучшить его. Они взяли за основу наиболее удавшиеся моменты и отсекли все ненужное. Продолжив курс на создание универсальной ОС, компания постаралась создать операционную систему, которая будет удобной для любых устройств. И у нее это получилось.
В список особенностей ОС, которые наиболее высоко оценили пользователи, вошли:
По сути, одной из больших проблем восьмой версии стало устранение меню «Пуск». При создании 10-й версии разработчики учли это и вернули его. Теперь оно состоит из двух частей:
Дизайн меню можно изменить по своему усмотрению для этого нужно зайти в настройки меню.
Windows 10 стала первой операционной системой, в которой в полной мере была реализована возможность использования нескольких рабочих столов. Их можно вызывать через кнопку в главном меню и просматривать все одновременно. Также можно быстро получить доступ к виртуальным столам, использовав сочетание клавиш Win+Tab.
С ее помощью можно закреплять окна программ на рабочем столе. Эта функция уже была в Windows 8, однако там можно было прикрепить только 2 окна. В Windows 10 это количество увеличили до 4.
Проводник не только получил новые элементы дизайна, но также и улучшение функционала:
Все эти обновления помогли Windows 10 стать одной из самых популярных и заслужить всеобщее признание пользователей. Разумеется, речь идет о лицензированной версии ОС. Ее использование гарантирует безопасность при использовании устройств и полный набор заявленных функций.
Реклама
Вопрос выбора операционной системы очень важен для многих пользователей. От него зависит то, насколько удобно будет пользоваться компьютером или ноутбуком.
Сегодня одна из самых популярных ОС — Windows 10 (лицензия) купить которую можно на сайтах официальных дистрибьюторов продукции Microsoft. Она стала распространена благодаря своему удобству и большому количеству улучшений по сравнения с предыдущими версиями.
После неудавшейся восьмой версии специалисты Microsoft приняли решение вернуться к формату Windows 7, но улучшить его. Они взяли за основу наиболее удавшиеся моменты и отсекли все ненужное. Продолжив курс на создание универсальной ОС, компания постаралась создать операционную систему, которая будет удобной для любых устройств. И у нее это получилось.
В список особенностей ОС, которые наиболее высоко оценили пользователи, вошли:
По сути, одной из больших проблем восьмой версии стало устранение меню «Пуск». При создании 10-й версии разработчики учли это и вернули его. Теперь оно состоит из двух частей:
Дизайн меню можно изменить по своему усмотрению для этого нужно зайти в настройки меню.
Windows 10 стала первой операционной системой, в которой в полной мере была реализована возможность использования нескольких рабочих столов. Их можно вызывать через кнопку в главном меню и просматривать все одновременно. Также можно быстро получить доступ к виртуальным столам, использовав сочетание клавиш Win+Tab.
С ее помощью можно закреплять окна программ на рабочем столе. Эта функция уже была в Windows 8, однако там можно было прикрепить только 2 окна. В Windows 10 это количество увеличили до 4.
Проводник не только получил новые элементы дизайна, но также и улучшение функционала:
Все эти обновления помогли Windows 10 стать одной из самых популярных и заслужить всеобщее признание пользователей. Разумеется, речь идет о лицензированной версии ОС. Ее использование гарантирует безопасность при использовании устройств и полный набор заявленных функций.
Реклама