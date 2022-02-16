Одна из главных причин популярности известного международного букмекера — большой выбор развлечений. Конечно, центральное место среди них занимают спортивные ставки. Сайт 1xBet предлагает пари на все востребованные виды спорта, а также на неспортивные события (погода, политика и др.). Лучше всего освещен футбол: по нему доступно от 1000 до 2000 событий ежедневно. В общей сложности линия букмекерской конторы содержит более 30 дисциплин. Роспись тоже хорошая: по каждому ивенту доступно несколько тысяч исходов.

Кроме ставок, на сайте 1xBet есть следующие развлечения:

Онлайн-слоты. Игровые автоматы от ведущих мировых провайдеров.

Live-казино. Рулетка, блэкджек и другие игры с живыми дилерами. С каждого игрового стола ведется прямая трансляция.

Тотализатор. БК предлагает клиентам несколько видов тото, включая классическую футбольную «пятнашку».

Лотереи. На ресурсе оператора можно поставить на исход лотерейного тиража.

Также у букмекера есть довольно неплохой покер-рум, в котором игроки могут сыграть друг с другом в покер.

Как найти рабочее зеркало 1xBet

Иногда ресурс платформы блокируют из-за местных запретов, касающихся азартных игр. Но сделать ставку можно даже в такой ситуации — для этого нужно найти рабочее зеркало 1xBet. Существует несколько способов поиска:

Поисковые системы. В Google или другом поисковике вводят соответствующий запрос. Первыми 3–4 результатами будут ссылки на зеркала.

Партнеры БК. Сайты, находящиеся в партнерских отношениях с площадкой, нередко публикуют линки на ее копии.

Саппорт букмекера. Если написать на e-mail поддержки с просьбой дать ссылку на рабочее зеркало 1хБет, ее обязательно предоставят.

Если поиск не увенчался успехом, можно попробовать открыть ресурс посредством анонимайзеров: TOR, расширения для стандартного браузера или бесплатного VPN. Если у пользователя есть мобильный софт БК или десктопная программа 1xWin, то они тоже способны обеспечить доступ к сайту — ПО использует собственную систему прокси и умеет обходить блокировки.

Как выполнить на 1хБет вход в личный кабинет

При повторном посещении сайта для игры необходимо авторизоваться. Чтобы выполнить на 1хБет вход в личный кабинет, понадобится:

Нажать «Войти». Выбрать способ авторизации (e-mail, ID или телефонный номер). Указать логин и пароль. Кликнуть «Войти».

Чтобы не выполнять вход в личный кабинет 1хБет при каждом посещении БК заново, надо выставить чекбокс напротив пункта «Запомнить» в авторизационном меню.

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