С 14 февраля по 31 марта 2022 года компания Renault в Украине запускает акцию «Транспортировка» в официальных дилерских центрах Renault по всей территории Украины. Об этом сообщили в Автоцентре Renault в Николаеве.

Оригинальные аксессуары Renault придают автомобилю индивидуальность и выделяют его из других. Разработанные специально для каждой модели, аксессуары созданы и протестированы инженерами Renault, поэтому полностью отвечают техническим характеристикам и дизайну автомобиля.

«Ведете активный образ жизни или работаете на себя, и автомобиль – ваш надежный помощник в этом? Возьмите с собой все, что вам нужно и путешествуйте или работайте с легкостью!», - отмечают в компании.

Благодаря специальному предложению от компании Renault в Украине можно приобрести необходимые оригинальные аксессуары со скидкой* до 25% среди таких товарных групп:

Багажники на крышу автомобиля;

Багажники для лыж;

Багажные боксы;

Фаркопы;

Багажные дуги на крышу автомобиля;

Подножки;

Сетки багажника;

Багажники для велосипедов.

Среди участников акции, зарегистрированных в My Renault, приобретающих акционные аксессуары на сумму от 3 000 гривен с НДС, будет разыгран ценный приз**. Детали акции – на официальном сайте.

Только в официальной дилерской сети Renault профессиональные мастера помогут подобрать, установить аксессуары с сохранением гарантии на автомобиль и предоставить гарантию на продукцию и ее установку. Использование оригинальных аксессуаров – гарантия качества и надежности.

Автоцентр Renault в Николаеве находится по адресу проспект Героев Украины, 68.

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