В Николаеве Фонд госимущества за 23 миллиона 600 тысяч продал здание «Опытного завода Института импульсных процессов и технологий» и базу отдыха «Наука» в Коблево.

Об этом в Facebook написал глава регионального отделения Фонда Государственного имущества по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

Он указал, что это самая большая приватизация в Николаеве за последние 3 года.

Отметим, что стартовая цена объекта выросла с 19,7 миллионов гривен до 23,6 миллионов гривен.

— Опытный завод не работает по назначению, а здания возле центра города постепенно разрушаются. Новый владелец, что бы он ни решил сделать на объекте, изменит деградирующее состояние микрорайона. Новый владелец получит базу отдыха в селе Коблево, расположенную во второй линии от моря, — добавил Александр Славский.

Опытный завод находится в Николаеве по адресу Чкалова, 197. Это комплекс из 25 зданий и сооружений. В частности, туда входят здания заводоуправления, главного производственного корпуса, центрального склада, ремонтного участка, автомастерской, столярной мастерской и заготовительного участка.

База отдыха «Наука» состоит из спального корпуса, деревянных 2-х комнатных домов, дома для обслуживающего персонала, домиков вагонного типа, столовой, хозкорпуса, овощехранилища. Также там есть причал, трансформаторная подстанция и скважина.

По данным ProZorro, победителем торгов стало ООО «Катена Юкрейн».

Предприятие «Катена Юкрейн» зарегистрировано в Николаеве. Его учредителем и директором является Владимир Душкин. Предприятие имеет уставной капитал в 1 тысячу гривен и специализируется на строительстве, ремонте и обслуживание судов и плавучих конструкций, услугах морских грузоперевозок, сдаче в аренду имущества, обслуживании водного транспорта.

Недавно Верховная Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).